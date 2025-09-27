Hobi Việt Nam - Tiên phong trong lĩnh vực vật liệu trang trí nội, ngoại thất. Ảnh: Hobi Việt Nam

Đánh giá tổng quan thị trường

Thị trường vật liệu sàn những năm gần đây ghi nhận mức tăng trưởng ổn định. Sự tăng trưởng này gắn liền với tốc độ phát triển đô thị hóa, nhu cầu xây dựng nhà ở và các công trình thương mại.

Người tiêu dùng ngày nay chú trọng nhiều hơn đến tính thẩm mỹ, độ bền, tiêu chuẩn an toàn và khả năng phát triển bền vững. Điều này khiến các thương hiệu sở hữu lợi thế sản xuất trong nước ngày càng được quan tâm, bởi họ có khả năng kiểm soát chất lượng và cung ứng linh hoạt.

Nổi bật trong số đó là công ty Hobi Việt Nam chuyên sản xuất - nhập khẩu - phân phối vật liệu trang trí nội - ngoại thất. Với nhà máy rộng lớn và hệ thống máy móc hiện đại bậc nhất trong ngành, thương hiệu thể hiện rất rõ vị thế tiên phong phát triển.

Hobi Việt Nam - từ cửa hàng nội thất nhỏ đến thương hiệu vật liệu sàn hàng đầu

Với hành trình hơn 17 năm, từ nền tảng Nội thất Quang Huy, Hobi Việt Nam đã phát triển thành thương hiệu dẫn đầu trong ngành vật liệu trang trí nội - ngoại thất. Từ một doanh nghiệp nhỏ chỉ phân phối, Hobi Việt nam từng bước mở rộng sang sản xuất, nhập khẩu và xây dựng hệ sinh thái sản phẩm toàn diện.

Đến nay, doanh nghiệp đã phát triển mạng lưới hơn 1.500 đại lý trên toàn quốc, phủ sóng rộng khắp từ Bắc tới Nam. Hệ thống này mang lại lợi thế tiếp cận thị trường nhanh chóng, đồng thời khẳng định uy tín và vị thế thương hiệu.

Danh mục sản phẩm đa dạng gồm: sàn gỗ công nghiệp, sàn nhựa SPC, gỗ nhựa ngoài trời, tấm ốp nội thất và phụ kiện trang trí. Nhờ sự đa dạng này, Hobi Việt Nam đáp ứng nhu cầu từ dự án bất động sản, công trình thương mại cho đến nhà ở dân dụng.

Nhà máy Hobi Việt Nam sản xuất quy mô, đáp ứng mọi nhu cầu của thị trường

Lợi thế kép - vừa sản xuất vừa nhập khẩu

Chiến lược kết hợp giữa sản xuất trong nước và nhập khẩu quốc tế tạo nên điểm khác biệt quan trọng cho Hobi Việt Nam.

Hobi Việt Nam chủ động sản xuất và nhập khẩu đảm bảo nguồn cung

Một mặt, chủ động sản xuất giúp doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ chất lượng, đảm bảo sự ổn định nguồn cung và tối ưu giá thành. Mặt khác, hoạt động nhập khẩu từ các thương hiệu quốc tế uy tín giúp Hobi VIệt Nam mở rộng danh mục sản phẩm. Từ đó đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường, trải rộng từ phân khúc phổ thông đến cao cấp.

Nhờ lợi thế kép này, Hobi Việt Nam được đánh giá là có khả năng cung ứng linh hoạt cho nhiều loại hình công trình. Năng lực sản xuất mạnh mẽ, cung ứng đa dạng dòng sản phẩm, thương hiệu giúp cho Hobi Việt Nam được củng cố vị thế cạnh tranh tốt hơn.

Hobi Việt Nam tại Vietbuild Hà Nội 2025

Trong tháng 9/2025, Hobi Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn khi tham gia Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội - sự kiện lớn của ngành xây dựng và vật liệu trang trí nội, ngoại thất. Tại gian hàng, Hobi Việt Nam mang đến loạt sản phẩm nổi bật như sàn gỗ công nghiệp, sàn nhựa SPC, gỗ nhựa ngoài trời, tấm ốp nội thất, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan và đối tác.

Không chỉ trưng bày sản phẩm, Hobi Việt Nam còn giới thiệu các giải pháp thi công và ứng dụng vật liệu mới, thể hiện định hướng phát triển bền vững, an toàn và thân thiện môi trường. Sự hiện diện liên tục tại các kỳ triển lãm được xem là minh chứng cho nỗ lực của Hobi Việt Nam trong việc mở rộng thị trường, tăng cường kết nối thương mại và khẳng định vị thế thương hiệu Việt trên bản đồ ngành vật liệu.

Hobi Việt Nam tại Vietbuild Hà Nội

Nhà máy sản xuất - điểm tựa khác biệt trong thị trường vật liệu trang trí nội ngoại thất

Nhà máy của Hobi Việt Nam đặt tại tỉnh Phú Thọ với quy mô lên đến 20ha, với gần 300 nhân sự trực tiếp tham gia sản xuất. Đây là một trong những cơ sở sản xuất có diện tích lớn và năng lực vận hành đáng chú ý trong ngành vật liệu sàn tại Việt Nam.

Dây chuyền sản xuất hiện đại tại nhà máy

Điểm nổi bật của nhà máy nằm ở hệ thống dây chuyền hiện đại, được nhập khẩu từ các quốc gia hàng đầu về công nghệ chế biến gỗ và nhựa. Toàn bộ quy trình sản xuất được tự động hóa và khép kín, từ khâu xử lý nguyên liệu, ép cốt cho đến hoàn thiện sản phẩm. Nhờ đó, chất lượng được kiểm soát đồng bộ, giảm thiểu sai sót và nâng cao tính ổn định.

Các sản phẩm đầu ra của nhà máy Hobi Việt Nam đều đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế như E1, Carb P2 hay AC4. Doanh nghiệp luôn bảo đảm các sản phẩm an toàn sức khỏe cho người sử dụng đồng thời duy trì độ bền và tính thẩm mỹ cao. Với những nguồn lực sẵn có, Hobi Việt Nam không chỉ là thương hiệu có vị thế dẫn đầu trên thị trường nội địa mà còn mở ra tiềm năng mở rộng sang thị trường khu vực trong thời gian tới.

Tầm nhìn & cam kết phát triển bền vững

Hobi Việt Nam kiên định với định hướng “Nâng tầm sản phẩm made in Việt Nam”, giảm dần sự phụ thuộc vào nhập khẩu và gia tăng năng lực nội địa. Sản phẩm được phát triển theo hướng an toàn sức khỏe, thân thiện môi trường và tiết kiệm tài nguyên, phù hợp với xu hướng phát triển bền vững toàn cầu.

Trong dài hạn, Hobi Việt Nam đặt mục tiêu trở thành thương hiệu vật liệu nội - ngoại thất hàng đầu trong nước, đồng thời từng bước vươn tầm ra khu vực. Với hệ thống máy móc sản xuất hiện đại, hệ thống phân phối rộng khắp và chiến lược phát triển bền vững, Hobi Việt Nam được đánh giá là một trong những doanh nghiệp tiên phong, có tiềm năng dẫn dắt ngành vật liệu trang trí trong những năm tới.

Từ lợi thế sản xuất trong nước đến hệ thống phân phối rộng khắp, Hobi Việt Nam đang tạo dựng vị thế vững chắc trong ngành vật liệu sàn. Với tầm nhìn phát triển bền vững và năng lực cung ứng mạnh mẽ, Hobi được đánh giá là thương hiệu top đầu, đại diện cho xu hướng chủ động sản xuất và mở rộng thị trường của doanh nghiệp Việt.

Phương Dung