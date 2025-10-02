Ba dòng UAV của CT UAV không chỉ nghiên cứu UAV cho mục đích quân sự – an ninh, mà mở rộng sang các lĩnh vực dân sinh có nhu cầu cấp thiết.

Tại Triển lãm Quốc tế Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2025 diễn ra từ ngày 1 - 3/10 tại Hà Nội, CT UAV – thành viên của CT Group - giới thiệu ba mẫu UAV mới đại diện cho ba mảng ứng dụng tiêu biểu: giám sát – tuần tra, phòng cháy chữa cháy và nông nghiệp thông minh.

Cụ thể mẫu CT-VTOL-3D-44 là dòng UAV cánh bằng có sải cánh 4,4m, tải trọng 10kg, tích hợp khả năng cất – hạ cánh thẳng đứng. Điểm nổi bật của mẫu UAV này là trần bay 3.000m, tốc độ 110–145 km/h, thời gian hoạt động liên tục 180 phút. Với năng lực này, nó có thể bao quát hàng chục nghìn hecta rừng, phục vụ tuần tra, giám sát cháy rừng, chống khai thác gỗ trái phép, hoặc theo dõi bờ biển, biên giới, hải đảo.

Đối với dòng Hexarotor Firefighting UAV, đây là sản phẩm được đánh giá mang tính “cách mạng” trong công tác phòng cháy chữa cháy đô thị. Hệ thống UAV này có khả năng hoạt động tự động bằng AI, thực hiện dẫn ống phun nước, phun bọt khí, thả bóng cháy để dập lửa.

Nó đặc biệt hữu ích trong hẻm nhỏ, khu dân cư chật hẹp hoặc tòa nhà cao tầng, những nơi lực lượng PCCC khó tiếp cận kịp thời. Phi đội UAV này có thể phối hợp với UAV trinh sát để phát hiện sớm và triển khai dập lửa trước khi lực lượng chuyên nghiệp đến hiện trường.

Riêng dòng CT-Spectral 12kg là mẫu UAV phục vụ nông nghiệp 4.0, có khả năng mang tải trọng 12kg, chuyên cho phun thuốc bảo vệ thực vật, bón phân hoặc giám sát cây trồng. Thiết bị giúp nông dân tiết kiệm chi phí, giảm sử dụng nhân công và tối ưu sản xuất theo hướng nông nghiệp chính xác, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Điểm nhấn quan trọng trong sự kiện lần này không chỉ nằm ở thông số kỹ thuật mà ở chỗ: toàn bộ sản phẩm đều do đội ngũ kỹ sư Việt Nam nghiên cứu và phát triển. Trong bối cảnh thế giới chứng kiến cuộc đua UAV khốc liệt từ Mỹ, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel…, việc Việt Nam chủ động thiết kế, chế tạo UAV “đa nhiệm” đã khẳng định năng lực nội địa.

Không chỉ là sản phẩm công nghệ, UAV của CT còn có ý nghĩa góp phần phòng ngừa thiên tai, cháy rừng, bảo vệ rừng và môi trường và giúp hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp, tiết kiệm nhân lực, chi phí. Bên cạnh đó, UAV của CT còn hỗ trợ quản lý hạ tầng, điện lực, năng lượng tái tạo, vốn là những ngành trọng yếu trong quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Việc ra mắt bộ ba UAV cho thấy CT UAV đã xây dựng được hệ sinh thái UAV đa lĩnh vực, mang tính đồng bộ và ứng dụng cao. Đây là bước khởi đầu để doanh nghiệp này hiện thực hóa tham vọng dẫn đầu khu vực.

Trong tương lai, nếu CT UAV tiếp tục đẩy mạnh tích hợp AI, IoT, dữ liệu lớn vào UAV, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một trung tâm sản xuất – xuất khẩu UAV trong ASEAN. Điều này không chỉ đem lại lợi ích kinh tế mà còn nâng cao vị thế công nghệ quốc gia trên bản đồ thế giới.

CT UAV không đơn thuần là một đơn vị sản xuất UAV, mà được định vị như trung tâm nghiên cứu – phát triển các giải pháp bay không người lái và chống UAV.

Điểm đặc biệt là doanh nghiệp này cùng lúc triển khai ứng dụng UAV trong 16 lĩnh vực khác nhau: từ vận tải hành khách, hàng hóa, cứu hộ – y tế, phòng cháy chữa cháy, tín chỉ carbon, trình diễn ánh sáng, an ninh, tuần tra biên giới cho đến nông – lâm – ngư nghiệp, năng lượng tái tạo, kiểm tra xây dựng, quản lý điện lực, thậm chí cả chuyển đổi số và BIM (Building Information Modeling).

Theo định hướng, CT UAV đặt mục tiêu trở thành Tập đoàn UAV số 1 ASEAN vào năm 2027, tức là chỉ trong vòng 2 năm tới. Tham vọng này được thể hiện qua việc doanh nghiệp liên tục trình làng những dòng UAV mới mang tính chiến lược, cạnh tranh cả về công nghệ lẫn ứng dụng thực tiễn.

Trong những năm gần đây, sản xuất UAV không còn là sân chơi riêng của các cường quốc quân sự như Mỹ, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ hay Israel. Việt Nam cũng đã bước vào cuộc đua này với nhiều mô hình khác nhau, từ doanh nghiệp tư nhân đến các tập đoàn nhà nước.

Chiến lược sản xuất UAV của các doanh nghiệp Việt Nam đang đi theo con đường kép: kết hợp quốc phòng – dân sự, lấy nội địa hóa Make in Vietnam làm trục xương sống, hướng tới xuất khẩu. Nếu tiếp tục đầu tư mạnh vào R&D, AI, IoT và linh kiện lõi, cộng thêm sự hậu thuẫn từ chính sách của Nhà nước, UAV có thể trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn mới của Việt Nam, giống như cách Thổ Nhĩ Kỳ đã làm với dòng UAV Bayraktar.