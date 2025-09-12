Nông nghiệp thông minh là động lực phát triển

CT Group và Đại học Cần Thơ vừa tổ chức Hội thảo “Bản sao số - Đột phá công nghệ nông nghiệp thông minh cho Đồng bằng Sông Cửu Long”.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Trung Tính, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ cho biết, từ lâu Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã khẳng định vị trí chiến lược khi trở thành một trong những vùng đồng bằng quan trọng trong sản xuất nông nghiệp với các sản phẩm nổi trội như lúa, trái cây, thủy hải sản…

Có thể khẳng định rằng, nông nghiệp chính là trụ cột quan trọng để ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh toàn cầu.

Tuy nhiên, ĐBSCL cũng đang đối diện những thách thức chưa từng có tiền lệ: tác động nghiêm trọng từ biến đổi khí hậu, tình trạng hạn mặn diễn biến ngày càng phức tạp, cùng sự suy thoái đất trong quá trình canh tác. Mô hình sản xuất nông nghiệp truyền thống đã bộc lộ nhiều hạn chế.

Chính trong bối cảnh này, việc phát triển nông nghiệp thông minh không chỉ là một xu thế tất yếu, mà còn là giải pháp chiến lược để đảm bảo nguồn cung lương thực an toàn, bền vững, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Ông Trần Trung Tính, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, cho biết từ lâu Đồng bằng sông Cửu Long khẳng định vị trí chiến lược khi trở thành một trong những vùng đồng bằng quan trọng trong sản xuất nông nghiệp.

Phát biểu tại sự kiện, ông Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo & Dân vận Trung ương, cho biết chúng ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển và xây dựng nền kinh tế số, xã hội số, chiếm trên 50% GDP.

Cần phát triển một lực lượng lao động chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ trí thức và doanh nhân sáng tạo, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, thích ứng chủ động với biến đổi khí hậu và nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị cộng đồng.

Đây chính là nhân tố tạo nên sự đột phá, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hình thành những mô hình sản xuất thông minh, xanh, tuần hoàn và bền vững.

Ông Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo & Dân vận Trung ương phát biểu tại hội thảo.

Người nông dân “chơi game” trên mảnh ruộng của mình

Chia sẻ tại hội thảo, ông Trần Kim Chung, Chủ tịch Tập đoàn CT Group, cho biết ngày nay với sự phát triển của AI, chưa bao giờ giấc mơ của các nhà nghiên cứu lại trở nên gần với thực tiễn đến vậy.

Khi có rất nhiều các công cụ AI, chúng ta có thể tiến hành nền nông nghiệp mô phỏng một cách rất nhanh chóng và thuận tiện. Với một nền nông nghiệp mô phỏng, chúng ta đang có nhiều cơ hội để có thể làm nhiều thứ hơn rất nhiều và khám phá tiềm năng còn rất lớn lao của đồng bằng.

Ông Chung đưa ra khái niệm bản sao số - DT15, đây không chỉ là mô phỏng, vì khi mô phỏng thì chúng ta đang làm các bài toán giả lập trên cơ sở, dữ liệu, công thức giả định. Đây là công nghệ mà Tập đoàn CT Group đã phát triển dựa trên cơ sở tích hợp rất nhiều các công nghệ mới.

Đối với DT15, nông nghiệp cũng không còn là các bài toán mô phỏng, mà là bài toán thật trên cơ sở 300 nguồn dữ liệu thật, thời gian thật. Dữ liệu thật là trên một mảnh ruộng hoặc là trên một cánh đồng hoàn toàn thực tế với những dữ liệu về địa lý, về thủy văn...

Chúng ta có thể thử nghiệm rất nhiều các mô hình canh tác, đa canh, đơn canh khác nhau, thâm canh khác nhau và trên những hệ thống cân bằng về sinh thái khác nhau.

Những câu hỏi ngày xưa “trồng cây gì, nuôi con gì, khi nào", bây giờ chúng ta không còn phải băn khoăn nữa mà có thể thấy luôn thực tiễn trên cánh đồng của mình.

“Với mô hình này, chúng tôi muốn mời các nhà khoa học, các nhà hoạch định chiến lược, các nhà xây dựng chính sách và các doanh nghiệp và đặc biệt hơn nữa là rủ nông dân tham gia những game thật này, những game về nông nghiệp thông minh trong bối cảnh chính là thửa ruộng của mình và theo dữ liệu thật, theo thời gian thật. Nghĩa là chúng ta tính được sẽ gieo giống cây này vào thời điểm nào, thu hoạch được bao nhiêu và đưa ra được bài toán về tài chính hoàn toàn chính xác. Vì tất cả mọi thứ là một hệ thống AI dữ liệu có thể tính toán những mô hình trên cơ sở dữ liệu rất lớn”, ông Trần Kim Chung nói.

Ông Trần Kim Chung, Chủ tịch CT Group, cho biết bản sao số không chỉ dành cho các nhà khoa học, các nhà hoạch định chiến lược, các nhà xây dựng chính sách, các doanh nghiệp, mà đặc biệt hơn là dành cho cả nông dân. Ảnh: PV

Ông Chung chia sẻ tiếp, DT15 có đến 300 nguồn dữ liệu khác nhau, có thể nói rằng DT15 chính là một chiếc đũa thần kỳ diệu cho nông nghiệp thông minh. Hiện nay có rất nhiều quốc gia đang làm đô thị thông minh và nông nghiệp thông minh.

Nhưng có rất ít quốc gia đã tiến hành bản sao quốc gia để áp dụng cho đô thị hay áp dụng cho nông nghiệp thông minh.

Và DT15 full version sẽ có khoảng 300 nguồn dữ liệu đầu vào theo tiêu chuẩn là đúng, đủ, sạch, sống, được đồng bộ hóa trong nhiều lớp với nhau theo dạng data mesh.

Ví dụ như từ đô thị cho đến giao thông vận tải, công nghiệp, hậu cần, quốc phòng an ninh, hoặc là từ tăng trưởng kinh tế cho đến đối phó với các thảm họa thiên tai.

Chủ tịch CT Group khẳng định, khi ứng dụng DT15 sẽ có nông nghiệp bản sao số, nông nghiệp tái tạo, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp bền vững.

Bên cạnh đó, sẽ có nông nghiệp thông minh với 6 công nghệ lõi là AI, IoT, công nghệ UAV và Robotics, công nghệ sinh học (bao gồm cả gen, tế bào và vi sinh), công nghệ về dữ liệu lớn, công nghệ về năng lượng tái tạo.

Người nông dân sẽ tiếp cận DT15 như một game, một trò chơi về nông nghiệp thông minh rất thú vị. Tức là hằng ngày họ chơi các thử nghiệm mô hình khác nhau trên chính ruộng của mình. Và họ có thể điều khiển tất cả những phương tiện ở trên DT15.

“Thậm chí, người nông dân có thể nuôi trồng thủy sản, họ có thể thử những mô hình khác nhau. Ngoài ra, DT15 còn có một vai trò đặc biệt nữa, là rút ngắn không gian và thời gian giữa người sản xuất, người dùng và nhà phân phối. Ví dụ, một bà nội trợ hoặc là chủ một cửa hàng ở Mỹ có thể theo dõi được những vườn, cây mà mình thường dùng đến từ đâu. Sau đó, có thể vào trong vườn đó online để xem theo thời gian thực là các cây nó lớn, sinh trưởng như thế nào, sức khỏe cây ra sao, mức độ stress của cây như thế nào, việc cân bằng hệ sinh thái trong vườn đó ra sao, các chỉ số về pháp lý sinh học trong vườn đó, theo dõi được cả an toàn thực phẩm mà không cần phải đến Việt Nam. Không chỉ nhìn thấy cánh đồng thanh long hay là cánh đồng lúa theo đơn đặt hàng của mình đang lớn hay hằng ngày như thế nào, mà còn đọc được các chỉ số trên cánh đồng và biết được tình trạng sức khỏe và stress của cây trồng của mình. Đồng thời, dự báo được chất lượng thu hoạch. Có nghĩa là chúng ta rút ngắn được cả thời gian và không gian từ người sản xuất cho đến người sử dụng. Đồng thời, các nhà xuất khẩu Việt Nam cũng có thể yên tâm ký các hợp đồng bán trước sản phẩm, giao dịch có kỳ hạn với các khách hàng quốc tế vì đã dự báo được tương đối chính xác sản lượng mùa màng”, ông Chung nói.