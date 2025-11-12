Tại Hội chợ - Triển lãm Sản phẩm Công nghiệp chủ lực Hà Nội 2025 đang diễn ra từ 12-15/11, Thái Hưng Corp đã chính thức ra mắt thương hiệu xe điện GIO cùng mẫu xe tải điện mini Tano 250 phiên bản concept.

GIO Tano 250 tại Hội chợ triển lãm Sản phẩm Công nghiệp Chủ lực Hà Nội 2025.

Mẫu xe GIO Tano 250 hiện đang trong quá trình thử nghiệm trước khi bán ra thị trường trong thời gian ngắn tới đây, tuy nhiên sản phẩm đã ngay lập tức nhận được sự quan tâm của khách hàng thăm quan triển lãm. Trước tiên, mức giá dự tính của nhà sản xuất chỉ khoảng từ 35 triệu đồng, tương đương với một mẫu xe máy phổ thông, được cho là dễ dàng tiếp cận với mọi người dân trên cả nước.

Với kích thước chỉ 2.400 x 1.000 x 1.650 mm, động cơ điện 1,2 kW và mô-men xoắn tối đa 40 Nm, GIO Tano 250 được thiết kế dành riêng cho các hoạt động vận chuyển nội khu, nông hộ, khu sản xuất và du lịch sinh thái. Xe có khả năng cơ động trong không gian hẹp, vận hành êm ái và hoàn toàn không phát thải – một hướng đi đúng đắn trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy chuyển đổi sang nền kinh tế xanh và tuần hoàn.

Rất đông khách hàng quan tâm tới các sản phẩm xe tải điện mini của thương hiệu GIO.

Không chỉ là một sản phẩm mới, GIO Tano 250 còn khẳng định năng lực nội địa hóa của Thái Hưng Corp. Toàn bộ khâu nghiên cứu, thiết kế đều do đội ngũ kỹ sư Việt Nam đảm nhiệm tại nhà máy cơ điện Thái Hưng (Hưng Yên). Từ kinh nghiệm nhiều năm sản xuất xe điện sân golf, xe tuần tra và xe dịch vụ, doanh nghiệp đã tự phát triển hệ thống khung gầm, bộ điều khiển, phanh điện và tiêu chuẩn an toàn đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 119/2024 của Bộ GTVT – điều mà trước đây các doanh nghiệp Việt phải phụ thuộc nhập khẩu.

Theo ông Phạm Trung Hưng, Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển (R&D) của Thái Hưng Corp, “GIO là kết quả của hành trình làm chủ công nghệ và niềm tin rằng người Việt hoàn toàn có thể chế tạo ra những sản phẩm xe điện chất lượng quốc tế. Không chỉ dừng ở việc lắp ráp, chúng tôi hướng tới tự chủ toàn bộ – từ ý tưởng thiết kế, thử nghiệm, đến sản xuất hàng loạt. Tỷ lệ nội địa hóa lên tới 70%".

GIO Tano 250 với phiên bản concept áp dụng thiết kế thùng chứa hàng kín, nhưng có thể tùy chọn thùng hở hoặc toa kéo hàng.

Cabin của xe đơn giản nhưng phù hợp mục đích điều khiển trong nội khu với quãng đường ngắn.

Sự ra đời của GIO không chỉ mở ra một thương hiệu mới, mà còn thể hiện xu hướng tái cấu trúc ngành xe điện tại Việt Nam – chuyển từ nhập khẩu và gia công sang tự chủ sáng tạo. GIO không cạnh tranh trực tiếp với các hãng xe toàn cầu, mà tập trung vào các phân khúc chuyên dụng có giá trị ứng dụng cao: xe tải nhỏ, xe nội khu, xe du lịch sinh thái. Cách đi này giúp doanh nghiệp Việt tận dụng tối đa năng lực chế tạo trong nước, đồng thời xây dựng nền tảng công nghệ độc lập, tạo việc làm và giá trị gia tăng trong chuỗi sản xuất nội địa.

Từ một doanh nghiệp cơ khí truyền thống, Thái Hưng Corp đang trở thành minh chứng cho sự chuyển mình của ngành công nghiệp Việt Nam – nơi “công nghệ phục vụ cuộc sống” không chỉ là khẩu hiệu, mà là định hướng hành động. Với Tano 250 và hệ sinh thái GIO, giấc mơ về những dòng xe điện “do người Việt chế tạo, phục vụ người Việt và lan tỏa ra thế giới” đã bước thêm một bước vững chắc.

Băng Dương