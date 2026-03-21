Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 79, công bố kết quả bầu cử và danh sách 125 người trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa 17.

Trong danh sách này, đáng chú ý là sự hiện diện của nhiều doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp và đại diện các hội nghề nghiệp gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo kết quả công bố, một số gương mặt tiêu biểu trong khối doanh nghiệp trúng cử gồm ông Nguyễn Duy Chính, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Tập đoàn Tân Á Đại Thành; ông Trần Thọ Hiển, Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư phát triển Hà Nội - Tập đoàn Hà Nội, Phó tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hà Nội; ông Nguyễn Văn Luyến, thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC; bà Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Việt Phúc.

Ông Nguyễn Duy Chính, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Tập đoàn Tân Á Đại Thành tái đắc cử HĐND TP Hà Nội

Ngoài ra còn có ông Vũ Gia Luyện, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Giải pháp công nghệ thông tin quốc tế; ông Đỗ Vinh Quang, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn T&T.

Các đại biểu này đại diện cho nhiều lĩnh vực kinh tế quan trọng của Thủ đô như sản xuất công nghiệp, đầu tư phát triển, công nghệ thông tin, kinh tế đa ngành và bảo tồn làng nghề truyền thống.

Trong số này, những đại biểu rất trẻ thuộc thế hệ 8X, 9X gồm các ông: Đỗ Vinh Quang, sinh năm 1995; Vũ Gia Luyện, sinh năm 1987; Nguyễn Duy Chính, sinh năm 1985.

Tăng lợi thế cạnh tranh của Hà Nội

Trong số các doanh nhân trúng cử lần này, có 3 đại biểu tái cử từ khóa 16 gồm ông Nguyễn Duy Chính, ông Nguyễn Văn Luyến và bà Nguyễn Thị Lan Hương.

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Duy Chính cho biết, việc tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của cử tri là “vinh dự nhưng cũng là áp lực trách nhiệm lớn”.

Theo ông, điều quan trọng nhất đối với người đại biểu dân cử là khả năng lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của người dân vào các quyết sách của thành phố.

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, doanh nhân 8X này nhìn nhận, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với nhiều cơ hội song hành cùng thách thức, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Khi đó, vai trò của HĐND không chỉ dừng ở việc ban hành chính sách mà còn phải giám sát hiệu quả việc thực thi, bảo đảm các quyết định đi vào thực tiễn.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, ông nhấn mạnh nhu cầu tăng cường liên kết trong cộng đồng doanh nghiệp. Theo ông, nếu các doanh nghiệp phát triển rời rạc, sẽ khó tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngược lại, việc hình thành các chuỗi giá trị với sự chuyên môn hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm sẽ tạo lợi thế cạnh tranh.

“Doanh nghiệp không thể đi một mình nếu muốn vươn ra thị trường lớn. Liên kết, chia sẻ nguồn lực và nâng cao tiêu chuẩn là con đường tất yếu”, ông Chính nêu quan điểm.

Doanh nhân 8X cũng khẳng định: “Được đóng góp cho Hà Nội là niềm vinh dự lớn với tôi. Tôi sẽ tiếp tục dành trọn tâm huyết và kinh nghiệm để phụng sự nhân dân, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững”.

Ngày 17/3, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới". Nghị quyết đề ra nhiệm vụ Hà Nội phát triển mạnh các dịch vụ tài chính, ngân hàng và logistics; hình thành Trung tâm tài chính gắn kết hài hòa với không gian hồ Hoàn Kiếm - hồ Tây - sông Hồng (vành đai 1, hữu ngạn sông Hồng) và các khu kinh tế, thương mại tự do gắn với khai thác hiệu quả sân bay, đường sắt quốc tế. Hà Nội từng bước trở thành trung tâm dịch vụ giá trị cao của quốc gia, khu vực và quốc tế; phát triển "thung lũng công nghệ", "vườn ươm công nghệ, doanh nghiệp công nghệ", trung tâm đổi mới sáng tạo gắn với giáo dục, đào tạo và y tế chất lượng cao. Ngoài ra, thủ đô cũng cần phát triển mạnh kinh tế đô thị, kinh tế ban đêm, kinh tế sáng tạo và các ngành dịch vụ giá trị cao.