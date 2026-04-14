Truyền thông địa phương đưa tin, một doanh nhân trong làng tên Vương Đại Tỉnh đã tổ chức sự kiện biểu diễn kinh kịch nhân dịp mừng thọ cha 80 tuổi, kéo dài suốt 6 ngày, từ 10/4 đến 15/4.

Ngay từ buổi đầu, khu vực sân khấu đã chật kín người. Khán giả đứng kín từ khu biểu diễn kéo dài ra tận cánh rừng phía xa. Nhiều người cao tuổi chen chúc đứng, ngồi, thậm chí đi xe ba bánh điện đến để theo dõi trọn vẹn các tiết mục.

Cảnh biểu diễn chụp từ màn hình video. Ảnh 163

Không chỉ dân trong thôn, người từ các khu vực lân cận cũng đổ về đông đảo. Một người dân địa phương cho biết: “Xe cộ đậu kín, có người phải đi bộ 1km mới đến được nơi biểu diễn. Sự kiện này vô cùng nổi tiếng”.

Để đảm bảo an toàn, ban tổ chức đã bố trí đầy đủ lực lượng phòng cháy chữa cháy, y tế, an ninh cùng các tình nguyện viên để điều phối trật tự. Quy mô tổ chức được đánh giá là rất lớn đối với một sự kiện ở vùng nông thôn.

Theo người dân, doanh nhân Vương Đại Tỉnh dù không còn sinh sống tại quê, ông vẫn duy trì thói quen trở về vào các dịp lễ, Tết, thăm hỏi người cao tuổi trong thôn. Việc chi số tiền lớn để mời cả làng xem kịch miễn phí được xem là cách ông bày tỏ lòng hiếu kính, nhân dịp mừng thọ cha già 80 tuổi.

Người đến xem biểu diễn chật kín. Ảnh 163

Đại diện đoàn nghệ thuật thông tin, trong ngày đầu tiên, có 3 suất diễn phục vụ riêng cho lễ mừng thọ, các ngày sau mỗi ngày diễn 2 suất, mỗi suất kéo dài hơn 2 tiếng. Tổng chi phí cho toàn bộ chương trình hơn 500.000 NDT (hơn 1,9 tỷ đồng), bao gồm cả chi phí ăn ở cho đoàn.

"Khán giả đến xem rất đông. Bạn sẽ ngạc nhiên khi được tận mắt chứng kiến", ông Ông Mã Siêu, trưởng bộ phận đối ngoại của đoàn chia sẻ.