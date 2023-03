Cơ duyên với nghề coaching - khai vấn

Coach Thái Thu khởi nghiệp với vai trò CEO Công ty TNHH Truyền thông và giải trí Thái Thu (Thai Thu Marketing) - đơn vị chuyên hoạch định kế hoạch phát triển thương hiệu, quảng cáo, truyền thông, marketing cho doanh nghiệp. Thời gian đầu, coach Thái Thu thường tư vấn về các mô hình quản trị vận hành, hệ thống nhân sự và phát triển kinh doanh cho các doanh nghiệp bất động sản, trung tâm đào tạo, xây dựng - nội thất, dịch vụ… ở Huế.

Sau 2 năm đầu hoạt động, với nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng doanh nghiệp, coach Thái Thu cùng doanh nghiệp của mình được Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam vinh danh trong “Top 100 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2021”. Năm 2022, coach Thái Thu và Thai Thu Marketing tiếp tục ghi dấu ấn khi là đơn vị có thành tích dẫn đầu phong trào thi đua doanh nhân trẻ của tỉnh Thừa Thiên - Huế, được Hội Doanh nhân trẻ của tỉnh khen thưởng.

Doanh nhân - coach Thái Thu

Coach Thái Thu cho biết, những thành tích trên là “quả ngọt” từ sự nỗ lực và lòng can đảm trong quá trình khởi nghiệp. Bà chia sẻ: “Để Thai Thu Marketing “đứng vững” sau “cơn bão” của Covid-19 và thị trường, tôi cùng đội ngũ của mình phải ứng biến linh hoạt, có tầm nhìn xa và sẵn sàng với sự thay đổi. Khi start-up, đam mê thôi chưa đủ, người đứng đầu phải can đảm, quyết đoán và không được sợ hãi trước “bức tranh suy thoái”. Có những trường hợp buộc bạn phải cắt giảm chi phí, tính toán dòng tiền, tìm người đồng hành giỏi nhất… Đó là những áp lực trên vai CEO hay nhà sáng lập. Nếu không có bản lĩnh, tầm nhìn cùng sự tư vấn đúng đắn, doanh nghiệp sẽ đứng trước 2 lựa chọn: hoặc phát triển nhanh hoặc sớm chia tay với thương trường”.

Từ kinh nghiệm khởi nghiệp, các bài học rút ra từ quá trình hợp tác giữa Thai Thu Marketing với đối tác, nữ doanh nhân luôn trăn trở cách hữu hiệu để để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các start-up cũng vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu. Làm sao để doanh nghiệp không vấp phải những “lỗ hỏng”? Làm sao để doanh nghiệp có thể bắt đầu vận hành trơn tru cùng quy trình nhân sự hiệu quả, tiết kiệm chi phí?... Những điều này đã thúc đẩy Thái Thu đến với hành trình trở thành coach (nhà khai vấn) chuyên nghiệp, để giúp đỡ các doanh nhân, doanh nghiệp đạt được mục tiêu trong sự nghiệp, khuyến khích sống ý nghĩa, hạnh phúc hơn.

Nữ doanh nhân từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc phát triển OBC Unity Chapter năm 2022 và đang là Chủ tịch Happy Woman Leader Network miền Trung 2

Đến nay, coach Thai Thu đã nhận được 2 chứng chỉ coach chuyên nghiệp từ tổ chức quốc tế là ICF và SIB Innovation Champion Launchpad. Bà sẽ tiếp tục tham gia các khóa đào tạo của Liên đoàn Khai vấn quốc tế để nâng cấp chuyên môn.

“Bạn đồng hành” của các start-up

Theo đuổi nghề coaching (khai vấn), điều coach Thái Thu cảm thấy hạnh phúc trong quá trình khai vấn chính là đồng hành cùng các doanh nghiệp khởi nghiệp thành công. Đúc kết từ kinh nghiệm thực tế, trong quá trình khai vấn, coach Thái Thu nỗ lực đưa ra mô hình kinh doanh, quản trị phù hợp, lấy đó làm “kim chỉ nam” để doanh nghiệp đi đúng hướng và đạt hiệu quả; trong đó mô hình nổi bật là khởi nghiệp tinh gọn và nâng cao động lực làm việc của nhân sự.

Tiềm năng của các mô hình này được khẳng định khi những đơn vị start-up do coach Thái Thu tư vấn đạt giải cao ở cuộc thi về khởi nghiệp. Điển hình có Kim Quý với giải Nhì Cuộc thi Khởi ngiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên - Huế năm 2022; Hồ Tiểu My với giải Nhất Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Đại học Huế tổ chức…

Hồ Tiểu My đạt giải Nhất Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Đại Học Huế tổ chức

Kim Quý với dự án vịt quay rút xương đạt giải Nhì cuộc thi Khởi ngiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên - Huế năm 2022

Nữ doanh nhân bày tỏ: “Sứ mệnh của Thai Thu Marketing là trợ giúp các start-up, doanh nghiệp vừa và nhỏ xây dựng, phát triển thương hiệu, hoạt động kinh doanh. Chính vì vậy, tôi luôn dành thời gian, tâm huyết để sẵn sàng hỗ trợ. Bất kể khi nào doanh nghiệp cần, Thai Thu Marketing có mặt... Ở cương vị một coach, tôi cho rằng cần nhanh chóng giúp doanh nghiệp, doanh nhân xây dựng mô hình khởi nghiệp tinh gọn và truyền động lực làm việc mạnh mẽ cho nhân sự. Có như vậy doanh nghiệp đó mới vững vàng trong “cuộc đua” có lãi, giúp hút thêm nguồn vốn để phát triển trong bối cảnh nhiều rủi ro”.

Thai Thu Marketing hiện không chỉ là công ty truyền thông mà còn triển khai nhiều hoạt động đào tạo, huấn luyện về quản trị doanh nghiệp, quản trị nhân sự, quản trị marketing, bán hàng... Các buổi chia sẻ hướng đến giúp nhà khởi nghiệp, doanh nhân thấu hiểu: giá trị của kinh doanh tử tế, kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội, các giá trị cốt lõi của thương hiệu, cách gia tăng nội lực để phát triển bền vững…

Hồng Nhung