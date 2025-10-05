Doanh nhân Hoàng Hường bị khởi tố

Thông tin Hoàng Hường bị khởi tố đang gây xôn xao. Từng được tung hô là “nữ hoàng livestream” với hàng triệu người theo dõi và doanh thu khổng lồ, Hoàng Hường gắn liền với nhiều tranh cãi, từ phát ngôn gây sốc đến vi phạm quảng cáo.

Hoàng Hường bị khởi tố là điều không nhiều người thấy bất ngờ. Bởi vì mô hình kinh doanh của Dược phẩm Hoàng Hường đã lộ nhiều vấn đề.

Tình tiết bất ngờ vụ phát mại lô đất liên quan 'trùm siêu xe' Phan Công Khanh

Khi khoản nợ 163 tỷ đồng của ‘trùm buôn siêu xe’ Phan Công Khanh tại ngân hàng sắp được đưa ra đấu giá, một tình tiết bất ngờ đã xuất hiện.

Tháng 7, Viện KSND TPHCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Phan Công Khanh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước khi vướng lao lý, ông Khanh từng rất nổi tiếng trong giới chơi xe. Ông sở hữu một showroom mặt tiền đường Trần Hưng Đạo, TPHCM và thường xuyên đăng tải hình ảnh mua bán các dòng ô tô hạng sang trên mạng xã hội.

Vụ trưởng nói lý do phía sau việc ngân hàng cắt giảm nhân sự

Tại họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý III năm 2025 diễn ra sáng 3/10, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà cho biết, tính đến ngày 29/9, tín dụng nền kinh tế tăng 13,37% so với cuối năm 2024, quy mô tín dụng đạt 17,71 triệu tỷ đồng.

Theo ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN), ngành ngân hàng luôn cố gắng tiết giảm mọi chi phí có thể để tạo điều kiện giảm lãi suất cho doanh nghiệp. Có ngân hàng đã mạnh tay cắt giảm nhân sự để giảm chi phí hoạt động.

Ngân hàng Nhà nước sắp cấp hạn mức nhập khẩu vàng

Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 232/2025/NĐ-CP (Nghị định 232) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, NHNN sẽ cấp hạn mức xuất, nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu cho các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Ngân hàng Nhà nước sắp cấp hạn mức nhập khẩu vàng. Ảnh: HH

Tại họp báo quý III/2025 của NHNN sáng 3/10, ông Đào Xuân Tuấn - Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, NHNN - cho rằng đây là chủ trương lớn, được kỳ vọng tạo bước thay đổi căn bản trên thị trường vàng.

Bộ Tài chính trình Chính phủ phương án thu thuế TNCN mua bán vàng miếng

Bộ Tài chính cho hay đã trình Chính phủ phương án đánh thuế thu nhập cá nhân đối với giao dịch chuyển nhượng vàng miếng; không áp dụng với vàng nguyên liệu, vàng trang sức mỹ nghệ.

Trước đó, trao đổi với PV VietNamNet, các chuyên gia cho rằng việc đánh thuế giao dịch vàng là phù hợp với xu hướng của thị trường. Trên thế giới, nhiều quốc gia đã áp dụng thuế đối với sản phẩm này.

Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý cần nghiên cứu kỹ, nhất là vàng nhẫn hiện cũng được xếp vào vàng trang sức, vậy có bị đánh thuế không? Người dân mua bán vàng cưới có thuộc diện chịu thuế không? Hay đánh thuế giao dịch vàng cần phân biệt giữa tích trữ và đầu cơ.

Chỉ đạo mới nhất của Kho bạc Nhà nước chi trả chế độ cán bộ nghỉ theo Nghị định 178

Kho bạc Nhà nước (KBNN) yêu cầu bố trí công chức trực làm việc cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật, đảm bảo công tác chi trả, thanh toán chế độ cho cán bộ nghỉ theo Nghị định 178 trước 15/10.

Đồng thời, yêu cầu phối hợp với các ngân hàng thương mại - nơi KBNN mở tài khoản - đảm bảo công tác thanh toán, chi trả cho đối tượng thụ hưởng thông suốt, kịp thời.

Vụ cột điện bê tông gãy đổ lộ chi tiết gây chú ý

Thời gian qua, dư luận có ý kiến quan tâm đến chất lượng một số cột điện bê tông ly tâm sử dụng tại Hà Tĩnh. Bởi, khi cột điện gãy đổ do bão Bualoi đã lộ ra phần chi tiết bên trong, gây nhiều tranh luận.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chủ động cung cấp hồ sơ cho cơ quan công an phối hợp kiểm tra, đồng thời làm việc với Công ty TNHH Khánh Vinh để yêu cầu rà soát hồ sơ, kiểm tra, thí nghiệm lại các chỉ tiêu kỹ thuật.

Công ty sản xuất cột điện từng thuyết minh: Với cùng tiết diện cốt thép, nếu cốt thép hình được bố trí hợp lý thì khả năng chịu lực ở đầu cột tăng đáng kể.

Bộ trưởng Công Thương nói về cơ chế giá điện mới

Tại hội nghị lấy ý kiến chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp về triển khai thị trường điện cạnh tranh mới đây, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên thẳng thắn nhìn nhận thị trường điện Việt Nam chưa thực sự đầy đủ, còn nhiều điểm nghẽn, gặp khó khăn và chậm trễ trong thu hút đầu tư và đàm phán giá điện.

Theo Bộ trưởng Công Thương, cơ chế giá điện hiện chưa minh bạch, vẫn tồn tại bù chéo giữa các nhóm khách hàng và người tiêu dùng chưa có quyền lựa chọn đơn vị bán điện.

Một cá nhân ở TPHCM nợ thuế gần 160 tỷ đồng

Thuế cơ sở 1 TPHCM vừa công khai danh sách 1.890 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế và các khoản thu ngân sách Nhà nước, tổng cộng hơn 2.408 tỷ đồng tính đến cuối tháng 8. Đáng chú ý, danh sách trên còn có nhiều cá nhân nợ thuế với số tiền lớn.

Đơn cử, bà Võ Thị Ngọc Phượng (địa chỉ ở 88 Đồng Khởi, phường Sài Gòn) nợ hơn 158,9 tỷ đồng; ông Lâm Phước Hải (80 Đông Du, phường Sài Gòn) nợ hơn 23,2 tỷ đồng; bà Hồ Thị Lài (phường Sài Gòn) nợ hơn 941 triệu đồng...

Cá nhân tên Võ Thị Ngọc Phượng tại TPHCM đã nợ thuế 44,6 tỷ đồng vào năm 2015. Sau 10 năm, số tiền nợ thuế đã lên 158,9 tỷ đồng.