VinFast đã bán ra thị trường Việt Nam 27.609 xe ô tô điện các loại trong tháng 3/2026

Toàn bộ các dòng ô tô điện VinFast đều ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc về doanh số trong tháng 3/2026. Đặc biệt, riêng trong ngày 28/3, đã có tới 3.520 đơn hàng ô tô điện được VinFast xử lý hoàn tất, sẵn sàng bàn giao cho khách hàng. Đây là kỷ lục kinh doanh trong một ngày cao nhất từ trước đến nay mà một thương hiệu ô tô ghi nhận được tại thị trường Việt Nam.

Trong đó, Limo Green là mẫu xe ghi nhận doanh số bán cao nhất trong tháng 3, với 6.795 xe bán ra, tăng 276% so với tháng 2, trở thành mẫu xe VinFast được ưa chuộng nhất ở thời điểm hiện tại. Phiên bản dành cho gia đình và khách hàng cá nhân của Limo Green là VF MPV 7 cũng ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội, lên tới 116% so với tháng trước, đạt 2.521 xe bán ra. Kết quả trên khẳng định xe điện đang là lựa chọn ưu tiên của tất cả các nhóm khách hàng khi cần mua một chiếc xe 7 chỗ cỡ trung đáp ứng nhu cầu di chuyển của cá nhân, gia đình hay kinh doanh dịch vụ.

Limo Green là mẫu xe ghi nhận doanh số bán cao nhất trong tháng 3, với 6.795 xe bán ra, tăng 276% so với tháng 2

Các sản phẩm còn lại cũng ghi nhận mức tăng trưởng bùng nổ trong tháng 3/2026. Trong đó, VF 7 đã vươn lên dẫn đầu phân khúc C-SUV toàn thị trường, với 1.732 xe được bàn giao cho khách hàng trong tháng, tăng 115% so với tháng 2.

VF 9, VF 8, VF 6, VF 5 và VF 3 vẫn duy trì sức hút lớn và khẳng định vị thế mẫu xe được ưa chuộng bậc nhất tại các phân khúc tương ứng. Trong đó, VF 6 đạt mức tăng trưởng 202% với 3.152 xe bán ra. VF 5 (bao gồm hai phiên bản dành cho khách hàng cá nhân và kinh doanh dịch vụ) đạt tổng cộng 4.218 xe bán ra, tăng 158%. VF 3 tăng 108%, đạt 4.729 xe bán ra trong tháng 3/2026.

Hai mẫu xe cỡ nhỏ hướng tới nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ chở hàng và chở người trong đô thị - EC Van và Minio Green - cũng ghi nhận mức doanh số tháng cao nhất kể từ khi chính thức bán ra thị trường. Cụ thể, đã có 1.136 xe EC Van và 1.969 xe Minio Green được bàn giao cho khách hàng trong tháng 3/2026.

Tính theo lũy kế từ đầu năm, Limo Green hiện là mẫu xe VinFast được ưa chuộng nhất tại thị trường Việt Nam, với tổng cộng 12.471 xe đã được bàn giao, đạt mức trung bình hơn 4.150 xe/tháng. Kế tiếp lần lượt là các mẫu: VF 3 (10.188 xe), VF 5 (8.672 xe, bao gồm Herio Green), VF 6 (6.679 xe), Minio Green (3.809 xe), VF MPV 7 (3.686 xe), VF 7 (3.514 xe)…

Tổng cộng, trong 3 tháng đầu năm 2026, VinFast đã bàn giao ra thị trường 53.684 ô tô điện các loại, khẳng định vị thế là thương hiệu ô tô dẫn đầu thị trường một cách tuyệt đối.

VF MPV 7 đạt 2.521 xe bán ra trong tháng 3

Bà Dương Thị Thu Trang - Phó Tổng giám đốc Kinh doanh ô tô VinFast toàn cầu cho biết: “Trước biến động khó lường của giá xăng dầu, xe điện đang ngày càng chứng minh giá trị và những ưu điểm vượt trội về cả chất lượng, khả năng vận hành và chi phí sử dụng. Sự đón nhận và ủng hộ nồng nhiệt của người tiêu dùng chính là động lực mạnh mẽ để chúng tôi tiếp tục phát triển, nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm, dịch vụ để mang đến sự hài lòng ngày càng cao hơn cho khách hàng”.

VF MPV 7 đạt 2.521 xe bán ra trong tháng 3

Việc các mẫu xe VinFast liên tiếp và đồng loạt dẫn đầu ở hầu hết các phân khúc trên thị trường cho thấy xu hướng chuyển đổi sang xe điện là lựa chọn tất yếu của người dùng trong nước cả về hiệu quả kinh tế, chất lượng và công năng sử dụng.

Hơn 4.700 chiếc VF 3 đến tay khách hàng trong tháng 3

Không chỉ tại Việt Nam, VinFast cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tốt nhất từ trước đến nay tại các thị trường quốc tế trọng điểm như Ấn Độ, Indonesia và Philippines trong tháng 3/2026. Tính đến hiện tại, VinFast đang là 1 trong 2 thương hiệu ô tô điện dẫn đầu thị trường Philippines, nằm trong top 3 tại Indonesia và top 4 tại Ấn Độ, xét về doanh số bán ô tô điện trong tháng 3/2026.

Thu Loan