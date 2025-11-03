Bịt mắt bắt nai kể về Trang - một nhân viên bất động sản bị cưỡng bức. Cô lo sợ bạn trai Hiệp sẽ chia tay nên dụ anh đến một homestay để cầu hôn. Tại đây, cô hoảng loạn khi gặp Long - chủ homestay, người giống hệt kẻ hãm hại mình. Bên cạnh đó, Ngọc - vợ của Long cũng là nạn nhân của tên này. Khi Trang âm thầm tìm hiểu sự thật mọi thứ càng lại càng phức tạp hơn và có một âm mưu đen tối đang chờ đợi tất cả bọn họ.

Lương Gia Huy và Bích Ngọc trong "Bịt mắt bắt nai".

Bịt mắt bắt nai có sự góp mặt của Lương Gia Huy - nam diễn viên mới đây gây sốt với bom tấn Mưa đỏ cùng Bích Ngọc - nữ diễn viên thủ vai em gái Phương Oanh ở phần 2 Hương vị tình thân. Dù được PR rầm rộ bằng cảnh nóng nhưng không đủ để Bịt mắt bắt nai hút khách.

Ra rạp cuối tuần qua, phim chỉ đứng thứ 10 phòng vé với doanh thu vỏn vẹn 300 triệu đồng cùng 3.728 vé bán ra từ 547 suất chiếu, theo số liệu từ Box Office Vietnam. Kể cả doanh thu chiếu sớm, Bịt mắt bắt nai đạt chưa đầy 400 triệu đồng, lọt top những phim có doanh thu thảm họa của năm nay.

Phim "Cải mả" đứng đầu phòng vé.

Dẫn đầu phòng vé cuối tuần qua là phim kinh dị Cải mả với 8,5 tỷ đồng. Phim sở hữu câu chuyện thuần Việt nhưng quá trình sản xuất được thực hiện dưới sự cố vấn của nhà sản xuất người Hàn Quốc: ông Kim Young Min - người đứng sau thành công của siêu phẩm kinh dị Quật mộ trùng ma (Exhuma).

Trong khi đó, Cục vàng của ngoại vẫn vững vàng ở ngôi á quân với 6,7 tỷ đồng bất chấp sự xuất hiện của hàng loạt phim Việt mới. Hiện tác phẩm do Việt Hương, Hồng Đào đóng chính đã vượt 74 tỷ đồng.

Phim Việt khác ra rạp cuối tuần qua là Phá đám sinh nhật mẹ đứng thứ 3 phòng vé với doanh thu 2,6 tỷ đồng. Kế đến là Nhà ma xó, tác phẩm ra rạp tuần trước bị phản ứng vì nhiều lời thoại thô tục do Vân Trang đóng chính bị đẩy xuống vị trí thứ 4 phòng vé với doanh thu lẹt đẹt 1,7 tỷ đồng. Phim Hollywood Điện thoại đen 2 chốt hạ vị trí thứ 5 phòng vé với 1,7 tỷ đồng.