Trong kỳ nghỉ tết Dương lịch 2026 (từ ngày 1/1 đến ngày 4/1/2026), ngành du lịch ước đón và phục vụ khoảng 3,5 triệu lượt khách. Công suất phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt khoảng 51% trên phạm vi toàn quốc; một số địa phương trọng điểm du lịch ghi nhận công suất cao hơn, khoảng 65%.

TPHCM dẫn đầu về lượng khách và doanh thu. Các khu, điểm tham quan trên địa bàn thành phố đón khoảng 1,24 triệu lượt khách, trong đó có hơn 75 nghìn lượt khách quốc tế. Công suất phòng tại các cơ sở lưu trú duy trì ở mức bình quân 75%, mang về doanh thu ước tính hơn 2.630 tỷ đồng.

Đứng thứ hai về lượng khách là Ninh Bình. Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, trong 4 ngày, tỉnh đón hơn 720 nghìn lượt khách, trong đó có gần 178 nghìn lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 795 tỷ đồng. Công suất phòng bình quân 4 ngày Tết đạt trên 85%.

Quảng Ninh ước đón 657 nghìn lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 70,5 nghìn lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 1.620 tỷ đồng.

Theo thống kê, Lâm Đồng đón khoảng 650 nghìn lượt khách tham quan, lưu trú, trong đó khách quốc tế khoảng 30 nghìn lượt; doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 1.200 tỷ đồng. Công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh đạt từ 70% đến 80%; riêng các cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao đạt công suất từ 85% đến 90%.

Tàu metro TPHCM chật cứng hành khách

Theo báo cáo từ Sở Du lịch Thành phố Hà Nội, ước tính trong 4 ngày nghỉ tết Dương lịch năm 2026, thủ đô Hà Nội đón khoảng 560 nghìn lượt khách, tăng khoảng 250% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 110 nghìn lượt, tăng gần 290%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.100 tỷ đồng, tăng hơn 250% so với cùng kỳ năm trước.

Số lượng khách tới Hà Nội trong kỳ nghỉ tết Dương lịch năm nay là con số kỷ lục so với các kỳ nghỉ tết Dương lịch từ trước tới nay.

Hải Phòng ước đón và phục vụ 515,6 nghìn lượt khách; trong đó khách quốc tế ước đạt 12.890 lượt.

Khánh Hoà ước đón hơn 500 nghìn lượt khách, trong đó có trên 154 nghìn lượt khách lưu trú. Công suất phòng bình quân toàn tỉnh đạt 66,94%, riêng nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển và trên các đảo đạt trên 90%, thậm chí có thời điểm kín phòng. Tổng thu từ hoạt động du lịch trong dịp tết Dương lịch 2026 ước đạt 648 tỷ đồng.

Lào Cai đã đón khoảng 363 nghìn lượt khách, thu về 1.500 tỷ đồng. Sa Pa là địa bàn thu hút nhiều khách du lịch nhất với khoảng 148 nghìn lượt khách. Riêng Khu du lịch Sun World Fansipan Legend đón khoảng 45 nghìn lượt khách.

Sở Du lịch An Giang cho biết, trong 4 ngày nghỉ tết Dương lịch 2026, tỉnh ước đón gần 349 nghìn lượt khách, khách quốc tế hơn 30 nghìn lượt. Trong đó Phú Quốc đón gần 176 nghìn lượt khách (tăng hơn 156% so với cùng kỳ), khách quốc tế gần 30 nghìn lượt. Tổng thu từ du lịch đạt 859 tỷ đồng, tăng 71,2% so với cùng kỳ.

Riêng tại đặc khu Phú Quốc, nhiều hoạt động, sự kiện quy mô lớn được tổ chức phục vụ du khách như: Show ONCE phiên bản đặc biệt chào đón năm mới; Đại tiệc Countdown 2025 "The Rise of Lights"; Tuần lễ Âm nhạc bãi biển và Pháo hoa tại thị trấn Hoàng Hôn…

Phú Quốc là điểm đến thu hút rất đông du khách, nhất là khách quốc tế. Ảnh: Hoàng Hà

Phú Thọ ước đón và phục vụ 305 nghìn lượt khách, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2025; công suất phòng đạt khoảng 70%; tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 311 tỷ đồng, tăng trên 10% so với cùng kỳ năm 2025.

Nhiều tỉnh, thành khác cũng ghi nhận lượng khách và doanh thu tăng mạnh. Thanh Hóa đón khoảng 125 nghìn lượt khách, tổng thu 184 tỷ đồng. Huế ước đón khoảng 85 nghìn lượt khách, tăng 25% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế khoảng 50 nghìn lượt.

Tại Quảng Ngãi, trong 4 ngày nghỉ tết Dương lịch, các điểm di tích, văn hóa, sinh thái và du lịch cộng đồng đón khoảng 96,4 nghìn lượt khách, doanh thu ước đạt 42,5 tỷ đồng. Nhiều điểm đến được du khách lựa chọn như Măng Đen, Lý Sơn, Mỹ Khê, phường Kon Tum, Cẩm Thành, các làng du lịch cộng đồng khu vực phía Tây cùng các danh lam thắng cảnh, thác nước và vùng núi Ngọc Linh...

Cục Du lịch Quốc gia cho biết, kỳ nghỉ tết Dương lịch được xem là "bước chạy đà" quan trọng cho mùa cao điểm du lịch đầu năm 2026. Các địa phương không chỉ tập trung vào thu hút du khách mà còn chú trọng chất lượng dịch vụ, xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, an toàn hướng tới mục tiêu thu hút du khách quay trở lại trong các kỳ nghỉ dài ngày hơn.

Tuy nhiên, hiện tượng ùn tắc cục bộ vẫn xảy ra tại một số điểm đến ở Tuyên Quang, Lào Cai, Măng Đen (Quảng Ngãi) do mật độ khách quá đông.

Việc công bố lịch nghỉ 4 ngày vào thời điểm sát nghỉ lễ khiến nhiều du khách bị động trong xây dựng kế hoạch du lịch. Có những điểm đến như Phú Quốc (An Giang), Đồng Văn (Tuyên Quang), Sa Pa (Lào Cai), Mộc Châu (Sơn La)…, khách du lịch gặp khó khăn khi đặt phòng nghỉ.