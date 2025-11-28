Hai năm trước, Porsche từng hé lộ hình ảnh một chiếc Panamera Turbo được chế tác theo yêu cầu đặc biệt, thông qua chương trình cá nhân hóa Sonderwunsch. Mới đây, chiếc xe độc bản này đã ra mắt tại sự kiện Icons of Porsche ở Dubai, khẳng định một điều: khi bạn đủ khả năng chi trả, không trải nghiệm nào có thể so sánh với việc cầm lái chiếc xe chỉ có một chiếc duy nhất dành riêng cho bạn.

Ngoại thất của chiếc Porsche Panamera này gây ấn tượng mạnh nhờ lớp sơn hai tông màu: Leblon Violet Metallic và Sunset Red. Sự chuyển sắc uyển chuyển dọc thân xe, điểm thêm những hạt vàng tinh tế, tạo nên hiệu ứng thị giác cực kỳ đặc biệt.

Tăng thêm phần nổi bật cho chiếc xe sang là các chi tiết kim loại màu Avium Metallic xuất hiện trên đường viền dọc thân xe và viền kính cửa hai bên. Bộ mâm 21 inch thiết kế riêng cho xe cũng sử dụng tông màu Avium Metallic đồng điệu, giúp tổng thể chiếc xe trở nên độc đáo hơn.

Chiếc Panamera này còn rất đặc biệt với nội thất cá nhân hóa nhiều chi tiết. Tương tự ngoại thất, khoang cabin sử dụng hai gam màu Sunset Red và Barrique Red, trong đó có dây đai an toàn và đường chỉ khâu. Chất liệu da đen cao cấp được sử dụng chủ đạo, kết hợp cùng hàng loạt chi tiết trang trí màu Avium Metallic trên bảng điều khiển trung tâm, các nút bấm và kim đồng hồ Sport Chrono.

Dòng chữ “Sonderwunsch” được đặt trang trọng trên cụm điều khiển trung tâm như một dấu ấn nhận diện riêng. Ngoài ra, dòng chữ này còn xuất hiện trên đường coachline hai bên thân xe.

Không dừng lại ở đó, đội ngũ thiết kế của Porsche còn khắc tọa độ Zuffenhausen - quê hương của hãng xe Porsche ở Đức - lên tấm ốp lưng ghế trước, thể hiện sự chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Chủ nhân của chiếc xe cũng yêu cầu trang bị thêm một hộp giữ ẩm xì gà tích hợp trong hộc chứa đồ giữa hai ghế trước. Chiếc hộp này sử dụng gỗ tuyết tùng và ẩm kế để duy trì độ ẩm hoàn hảo cho xì gà. Ngoài ra, một ngăn làm mát champagne có đèn chiếu sáng được lắp ở hàng ghế sau, nâng trải nghiệm sang trọng lên một tầm cao mới.

Khoang hành lý được bọc da hoàn toàn, đi kèm các chi tiết kim loại màu đen và điểm nhấn màu Avium, tạo nên một tổng thể thống nhất với triết lý thiết kế của toàn bộ xe.

“Nội thất của Panamera Turbo Sonderwunsch thể hiện niềm đam mê của chúng tôi trong việc hiện thực hóa giấc mơ cá nhân của từng khách hàng với độ chính xác và sự chú ý tuyệt đối đến từng chi tiết”, ông Alexander Fabig - Phó Chủ tịch phụ trách Bộ phận Cá nhân hóa và xe cổ tại Porsche - cho biết.

“Các lớp màu chuyển sắc và tông màu tương phản được lấy cảm hứng từ ngoại thất, tạo nên một khoang cabin vừa thanh lịch vừa thể hiện trình độ chế tác đỉnh cao”, ông nhấn mạnh thêm.

Porsche không tiết lộ chi phí cho chiếc Panamera Turbo cá nhân hóa đặc biệt này, nhưng với vật liệu cao cấp, các chi tiết được thiết kế độc quyền, mức giá của chiếc xe sang chắc chắn không hề rẻ.

Theo Carscoops

Bạn đang sở hữu một chiếc xe độc hay bản độ siêu đẹp? Hãy chia sẻ bài viết cảm nhận, hình ảnh về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!