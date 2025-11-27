Không ít vụ tai nạn thảm khốc xảy ra khiến người ngồi trên xe mất mạng. Tuy nhiên, một vụ tai nạn gần đây được cho là hiếm gặp vì mức độ nghiêm trọng nhưng không gây ra cái chết cho bất cứ ai. Cảnh sát hạt Lancashire (Anh) gọi đây là “một phép màu” khi không có ai thiệt mạng trong vụ việc này.

Theo các cơ quan chức năng, nam tài xế 28 tuổi Zachary Hocking đã điều khiển chiếc McLaren 570GT với vận tốc trung bình 146 km/h trong khu vực chỉ cho phép chạy với vận tốc 48 km/h, trên đường Heyhouses Lane ở Lytham St. Annes vào tháng 12/2023. Chiếc xe sau đó mất lái và đâm vào căn nhà bên đường.

Cú va chạm mạnh tới mức chiếc xe bốc cháy dữ dội ngay lập tức. Ngọn lửa từ chiếc McLaren nhanh chóng lan sang mặt trước căn nhà. Hình ảnh hiện trường cho thấy các mảng gạch bị cháy xém đen sì, chiếc siêu xe chỉ còn lại bộ khung méo mó, cháy đen không thể nhận diện.

Tuy nhiên, cả tài xế Hocking và hành khách nam đi cùng đều chỉ bị thương nặng. Đặc biệt, vị khách ngồi cùng trên chiếc siêu xe bị văng xa 25 mét nhưng vẫn sống sót. Người bên trong nhà không có ai bị thương.

Dĩ nhiên, chiếc McLaren đã không còn khả năng phục hồi.

Thanh tra Greg Laidlow thuộc Sở Cảnh sát Lancashire lên án hành vi của Hocking là vô cùng liều lĩnh và ích kỷ, đồng thời cho biết vụ tai nạn đòi hỏi phân tích pháp y hiện trường rất kỹ lưỡng để phục vụ quá trình truy tố.

Mẫu siêu xe McLaren 570GT như chiếc bị tai nạn.

Theo bản án đã tuyên, Hocking bị phạt 28 tháng tù giam và cấm lái xe trong 74 tháng, tương đương hơn 6 năm. Sau thời gian cấm, nếu muốn lấy lại bằng lái, Hocking sẽ phải trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt hơn mức thông thường. Đây là mức xử phạt được đánh giá là nặng nếu so với những vụ việc tương tự tại Mỹ.

Trong một sự việc tương tự khác ở New York, chủ chiếc Porsche Gemballa Mirage GT là Benjamin Chen, bị cáo buộc gây ra loạt va chạm liên tiếp, nhưng các công tố viên đã hủy bỏ vụ án vì không thể chứng minh chiếc xe vi phạm luật giao thông như nghi vấn của cơ quan chức năng.

Những đoạn video tại hiện trường vụ tai nạn ở Mỹ có thể chưa đủ giá trị làm bằng chứng, song nếu vụ việc này xảy ra tại Anh, nhiều khả năng lái xe sẽ phải chịu hình phạt cấm lái xe 6 năm và hơn 2 năm tù giam.

