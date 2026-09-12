Sau khi ASEAN Cup 2026 kết thúc, HLV Kim Sang Sik trong buổi họp với Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã chia sẻ về việc bố ông có vấn đề sức khỏe tại quê nhà Busan. Người đứng đầu VFF đề nghị HLV Kim khẩn trương thu xếp để về Hàn Quốc chăm bố. Vì vậy, bố của HLV Kim Sang Sik được ở bên con trai trong những thời khắc cuối cùng.

Theo thông tin từ VFF, ngày 12/9, phụ thân HLV Kim Sang Sik qua đời tại quê nhà, hưởng thọ 84 tuổi. Ngay khi nhận tin, thay mặt VFF, ông Trần Quốc Tuấn gửi lời chia buồn tới gia đình HLV Kim Sang Sik.

HLV Kim Sang Sik về nước chịu tang bố.

"VFF và người hâm mộ bóng đá Việt Nam luôn ở bên HLV Kim Sang Sik, chia sẻ nỗi buồn lớn lao của gia đình ông. Mong HLV Kim Sang Sik và gia đình vượt qua được sự mất mát quá lớn này", VFF chia buồn cùng HLV Kim Sang Sik và gia đình.

Kể từ khi sang Việt Nam làm việc (5/2024), HLV Kim Sang Sik rất ít khi chia sẻ về gia đình của mình. Chiến lược gia người Hàn Quốc dành sự tập trung cao nhất, giúp đội U23 và ĐTQG Việt Nam giành nhiều thành tích cao ở sân chơi khu vực, châu lục.

HLV Kim Sang Sik chịu tang bố trong khoảng 1 tuần, sau đó trở lại Việt Nam tiếp tục chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026, diễn ra từ 24/9 đến 5/10. Tại giải đấu này, tuyển Việt Nam tranh tài tại Division 1, nằm ở bảng A với Thái Lan, Philippines và Pakistan.