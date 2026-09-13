Tại vòng 2 LPBank V-League 2026/27, tiền đạo Nguyễn Xuân Son bất ngờ không thi đấu trong trận Thép Xanh Nam Định làm khách trên sân Đà Nẵng. Vắng chân sút chủ lực, đội bóng thành Nam thúc thủ 0-3.

Sau trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt xác nhận Xuân Son bị chấn thương cổ chân nên không có tên trong danh sách thi đấu. Việc tiền đạo sinh năm 1997 gặp vấn đề về sức khỏe không chỉ khiến Thép Xanh Nam Định tổn thất lớn về lực lượng, mà còn để ngỏ khả năng lên tuyển Việt Nam trong đợt tập trung chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.

Xuân Son không gặp chấn thương nghiêm trọng. Ảnh: S.N

Sáng 13/9, đại diện CLB Thép Xanh Nam Định cho biết rất may chấn thương của Xuân Son không nghiêm trọng. Tiền đạo đến từ Brazil chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể tập luyện và thi đấu trở lại.

Việc Xuân Son thoát chấn thương nặng khiến cả CLB Thép Xanh Nam Định và HLV Kim Sang Sik thở phào. Đặc biệt với HLV Kim Sang Sik, tình hình chấn thương liên tiếp của các trụ cột tuyển Việt Nam thời gian qua khiến ông rất lo lắng.

Đáng chú ý, Hoàng Đức bị rách cơ háng hiện chưa rõ ngày trở lại. VFF đang làm việc với CLB Ninh Bình về việc phối hợp tập phục hồi. HLV Kim Sang Sik cân nhắc tình hình thực tế, đồng thời chờ bộ phận y tế đánh giá, rồi mới đưa quyết định có gọi Hoàng Đức trong đợt tập trung của tuyển Việt Nam sắp tới hay không.

Ngoài Hoàng Đức, trung vệ Duy Mạnh vừa phẫu thuật phải nghỉ 6-9 tháng, Văn Vĩ lỡ hẹn FIFA ASEAN Cup 2026 vì rách bắp chân... buộc HLV Kim Sang Sik phải có những tính toán về vấn đề nhân sự ở tuyển Việt Nam.