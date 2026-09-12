Ngày 12/9, HLV Hoàng Văn Phúc tham dự buổi họp báo trước giải đấu môn bóng đá nữ Asiad 2026 tại Nhật Bản. Thuyền trưởng tuyển nữ Việt Nam chia sẻ về quá trình chuẩn bị và khẳng định toàn đội đang có trạng thái tốt trước trận ra quân.

“Trong quá trình chuẩn bị, chúng tôi có 3 tuần tập luyện tại Việt Nam, sau đó tập huấn tại Trung Quốc 10 ngày với 2 trận giao hữu”, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

HLV Hoàng Văn Phúc. Ảnh: VFF

Ở chuyến tập huấn tại Trung Quốc, tuyển nữ Việt Nam lần lượt gặp CLB nữ Jiangsu và tuyển nữ Trung Quốc. Hai trận đấu này cùng 3 trận giao hữu trước đó tại Hà Nội giúp HLV Hoàng Văn Phúc và BHL có thêm cơ hội kiểm tra đội hình, rà soát sự chuẩn bị về chiến thuật và giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm trước khi bước vào Asiad.

Đặc biệt ở trận gặp Trung Quốc, dù thua 0-3 nhưng các cầu thủ học hỏi được nhiều từ đối thủ mạnh hàng đầu châu lục. HLV Hoàng Văn Phúc khẳng định những trận đấu như thế này giúp các cầu thủ có trạng thái tốt để bước vào giải đấu.

HLV Hoàng Văn Phúc cho biết toàn đội hiện có sức khỏe tốt và sẵn sàng cho giải đấu. Sau khi ổn định tại Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam có buổi tập đầu tiên vào lúc 16h00 chiều 12/9, tập trung vào việc làm quen với điều kiện thi đấu và hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng.

Tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng cho Asiad. Ảnh: VFF

Môn bóng đá nữ Asiad 2026 chính thức khởi tranh từ ngày 14/9 với 12 đội tuyển tham dự, được chia thành 3 bảng. Tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.

Theo lịch thi đấu, tuyển nữ Việt Nam ra quân gặp Đài Loan (Trung Quốc) ngày 14/9 trên sân Shizuoka Stadium Ecopa, sau đó lần lượt gặp chủ nhà Nhật Bản ngày 17/9 và Thái Lan ngày 21/9.