Vào lúc 0h15 ngày 13/9, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh lên đường sang Nhật Bản. Sau khoảng 5 tiếng đồng hồ, các thành viên U23 Việt Nam đặt chân tới Nagoya, sẵn sàng bước vào chiến dịch Asiad 2026.

Sau khi làm xong thủ tục tại sân bay ở Nagoya, Thanh Nhàn và các đồng đội di chuyển về khách sạn do BTC bố trí. Đội dự kiến có buổi tập đầu tiên trong chiều 13/9.

U23 Việt Nam có mặt tại Nhật Bản. Ảnh: VFF

Tính đến thời điểm hiện tại, U23 Việt Nam vẫn chưa có đủ lực lượng. Hai cầu thủ Nguyễn Quốc Toản (Quy Nhơn) và Đặng Tuấn Phong (Hải Phòng) chỉ có mặt ở Nagoya ngay trước ngày ra quân của U23 Việt Nam tại Asiad.

Trước đó, sau khi cùng đội nhà thắng 4-1 Hà Nội FC ở vòng 2 LPBank V-League 2026/27, 6 cầu thủ của SLNA kịp hội quân để cùng toàn đội bay tới Nhật Bản.

Ngoài Cao Văn Bình thể hiện phong độ tốt trong khung gỗ, Quang Vinh ghi dấu ấn với cú đúp chỉ trong vài phút. Trận thắng này giúp các cầu thủ trẻ SLNA có thêm nhiều tự tin khi bước vào hành trình tại Asiad 2026.

Tại Asiad 20, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh nằm ở bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Theo lịch thi đấu, đội lần lượt gặp Kuwait ngày 15/9, Philippines ngày 18/9 và Uzbekistan ngày 22/9.