Buổi tập chiều 12/9 của U23 Việt Nam có sự góp mặt của 15/23 cầu thủ. Nhóm cầu thủ còn lại chưa thể hội quân do phải hoàn thành nhiệm vụ tại CLB và sẽ tập trung cùng đội muộn hơn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thi đấu cho CLB chủ quản tại V-League.

Ngoài việc thiếu nhiều cầu thủ, U23 Việt Nam cũng vừa có sự thay đổi danh sách vào phút chót. Theo đó, thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc, tiền đạo Hoàng Quang Dũng vừa được HLV Đinh Hồng Vinh triệu tập gấp lên đội U23 Việt Nam dự Asiad 2026. Bảo ngọc thay thế thủ môn Phạm Đình Hải, trong khi Quang Dũng thay Công Phương.

U23 Việt Nam vắng nhiều cầu thủ trước ngày đi Nhật Bản. Ảnh: VFF

Việc U23 Việt Nam không có đủ quân số khiến HLV Đinh Hồng Vinh cùng BHL gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng đội hình, lối chơi.

Trong chiều 12/9, TTK VFF Nguyễn Văn Phú gặp gỡ, động viên và giao nhiệm vụ cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh trước hành trình mang nhiều ý nghĩa với bóng đá trẻ Việt Nam tại đấu trường Asiad. Ông Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh Asiad 2026 là một trong bốn sự kiện quan trọng của bóng đá Việt Nam.

TTK Nguyễn Văn Phú cũng cho biết Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã có mặt tại Nagoya để đảm nhiệm cương vị Trưởng Ban điều hành môn bóng đá nam Asiad 2026 và sẽ đồng hành cùng U23 Việt Nam trong suốt hành trình tại Nhật Bản.

U23 Việt Nam lên đường sang Nhật Bản trên chuyến bay khởi hành lúc 0h15 ngày 13/9. Tại Asiad 20, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh nằm ở bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Theo lịch thi đấu, đội lần lượt gặp Kuwait ngày 15/9, Philippines ngày 18/9 và Uzbekistan ngày 22/9.