Nguồn tin từ báo chí Anh cho hay, Crystal Palace đã liên hệ Frank Lampard về việc thay thế HLV Oliver Glasner, người sẽ ra đi cuối mùa giải này.

Trước đó, Fulham cũng bày tỏ sự quan tâm đến cựu tiền vệ người Anh, sau khi Lampard giúp Coventry thăng hạng Premier League.

Lampard nhận lời mời hấp dẫn từ Crystal Palace - Ảnh: Shutterstock

Tuy nhiên, Crystal Palace mới là đội bóng có động thái chính thức đầu tiên nhằm lôi kéo vị thuyền trưởng điển trai người Anh.

Frank Lampard đang được săn đón nhờ thành công cùng Coventry, lên hạng đấu cao nhất xứ sương mù sau 1/4 thế kỷ chờ đợi.

Sau khi nhận được lời mời của Palace, Lampard cần thêm thời gian cân nhắc lựa chọn phù hợp nhất dành cho mình.

Cựu sao Chelsea nhận thức rõ rằng, Coventry khó có đủ nguồn lực để trụ lại Ngoại hạng Anh mùa tới, sẽ đối mặt nhiều khó khăn về mặt lực lượng.

Giao kèo hiện tại giữa Lampard và Coventry còn thời hạn 12 tháng. Đội bóng áo xanh da trời muốn Lampard ký tiếp nhưng thực tế, cựu tiền vệ Chelsea đang bị cám dỗ trước những lời mời.

Crystal Palace tin rằng, dưới sự huấn luyện của Lampard, đội bóng sẽ tiếp nối thành công mà Glasner đã mang đến Selhurst Park.

Sau khi vô địch FA Cup mùa trước, "những chú đại bàng" vừa lọt vào trận chung kết Europa Conference League.