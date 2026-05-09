Mourinho được thông báo vụ ẩu đả

Real Madrid ngày càng hướng sự chú ý về Jose Mourinho. Giống như năm 2010, tại Valdebebas, chiến lược gia người Bồ Đào Nha được xem là giải pháp cho những vấn đề của đội bóng Hoàng gia.

Đặc biệt sau vụ ẩu đả giữa Aurelien Tchouameni và Federico Valverde, cùng hàng loạt mâu thuẫn giữa các cầu thủ trong nhiều tháng qua.

Mourinho đã được thông báo chi tiết về vụ ẩu đả Tchouameni và Valverde. Ảnh: EP

Cách Madrid 625 km, khi vẫn còn ở Lisbon, Mourinho đã được cập nhật về vụ việc nghiêm trọng giữa Valverde và Tchouameni xảy ra trong khu tập Valdebebas.

“Người đặc biệt” được thành viên Real Madrid kể lại toàn bộ diễn biến của sự cố bắt đầu từ thứ Tư, và kết thúc theo cách tồi tệ nhất vào thứ Năm.

Vụ việc khiến Valverde phải nhập viện vì chấn thương ở đầu. Cả hai cầu thủ nhận án phạt nội bộ mang tính lịch sử – 500.000 euro mỗi người, còn “Los Blancos” trở thành tâm điểm truyền thông toàn cầu.

Theo phiên bản mà Mourinho được nghe, dù phía Real Madrid không biện minh cho hành động của Tchouameni trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Valverde mới là người bị xem là nguyên nhân chính vì liên tục cáo buộc cầu thủ người Pháp làm lộ thông tin nội bộ.

Ngoài ra, họ cũng nhấn mạnh vụ việc cho thấy sự non kinh nghiệm của HLV Alvaro Arbeloa, khi ông không tách hai cầu thủ ra và không can thiệp kịp thời trước những pha vào bóng quyết liệt cùng các màn cãi vã gay gắt trên sân tập.

Tình hình hiện tại đã khiến ban lãnh đạo Real Madrid cạn kiên nhẫn. CLB thất vọng với cách xử lý của Arbeloa, người gần như chắc chắn sẽ không tiếp tục tại vị.

Theo xác nhận từ nguồn tin của El Mundo, Mourinho đang nổi lên như lựa chọn số 1 nhằm chấm dứt sự hỗn loạn kéo dài suốt một năm rưỡi qua.

Ứng viên dự phòng là Didier Deschamps, người sẽ rời đội tuyển Pháp sau World Cup 2026, với kinh nghiệm quản lý phòng thay đồ nhiều ngôi sao.

Sau khi Kylian Mbappe gia nhập Real Madrid hè 2024, cả Carlo Ancelotti, Xabi Alonso lẫn Arbeloa đều không mang về thành công lớn. Đội bóng trải qua hai mùa liên tiếp trắng tay ở 3 danh hiệu quan trọng nhất, trong khi nội bộ liên tục xuất hiện căng thẳng, cãi vã và rò rỉ thông tin.

Real Madrid hết kiên nhẫn với Arbeloa. Ảnh: EFE

Sau thất bại trước Bayern Munich ở tứ kết Champions League tại Allianz Arena, BLĐ tại Bernabeu đi đến kết luận rằng đội bóng cần một HLV khác biệt, với hồ sơ rất cụ thể.

Mọi hướng đều chỉ về Mourinho

Real Madrid cũng từ bỏ ý định tiếp tục đặt niềm tin vào các HLV trẻ như Nagelsmann hay Lionel Scaloni sau khi thương vụ Xabi Alonso không thành công. Các lựa chọn từng được nhắc đến như Pochettino hay Max Allegri cũng bị loại bỏ. Florentino Perez hiện hướng tới quyết định tương tự tháng 6/2021.

Khi ấy, sau sự ra đi của Zinedine Zidane, chỉ một cuộc gọi giữa Jose Angel Sanchez và Ancelotti đã mở đường cho chiến lược gia người Italia trở lại Bernabeu.

Real Madrid chọn một HLV hiểu CLB và từng thành công tại đây. Thành quả là hai chức vô địch Champions League 2022 và 2024, cùng La Liga năm đó, bên cạnh việc xây dựng “phòng thay đồ lành mạnh nhất thế giới” – như chính lời Carletto mô tả.

Giờ đây, Real Madrid muốn tái hiện công thức ấy bằng việc đưa Mourinho trở lại sau 13 năm. Trong ba mùa dẫn dắt CLB trước đây, ông giành 1 La Liga, 1 Cúp Nhà vua và 1 Siêu cúp Tây Ban Nha, đồng thời đưa đội bóng 3 lần liên tiếp vào bán kết Champions League.

Tuy nhiên, điều Real Madrid đánh giá cao nhất là Mourinho “đặt nền móng” cho giai đoạn hoàng kim với 4 chức vô địch Champions League trong 5 năm sau đó – giữa Ancelotti và Zidane.

Mối quan hệ giữa Mourinho và BLĐ Real Madrid vẫn rất tốt trong suốt những năm qua. Tại Valdebebas, nhiều người tin rằng suốt một thập kỷ qua, CLB chỉ thực sự vận hành tốt dưới tay một kiểu HLV nhất định.

Mọi dấu hiệu cho thấy Mourinho sẽ dẫn Real Madrid. Ảnh: Diario AS

Đó là lý do họ từng hỏi Zidane có muốn trở lại, đưa Ancelotti quay về, và giờ thúc đẩy phương án Mourinho.

So với Zidane hay Ancelotti, Mourinho là mẫu HLV quyết liệt và giàu tính chiến đấu hơn trong công việc hằng ngày. Tuy nhiên, sau 13 năm kể từ thời kỳ đối đầu khốc liệt với Barca của Guardiola, cá tính của ông đã phần nào điềm tĩnh hơn.

Mourinho đã đi qua Chelsea, MU, Tottenham, Roma, Fenerbahce và Benfica. Dù vừa để mất chức vô địch Bồ Đào Nha, ông vẫn được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm và khả năng kiểm soát phòng thay đồ.

Kể từ loạt trận Champions League giữa hai đội, Jorge Mendes – người đại diện của Mourinho – đã bắt đầu tiếp cận lãnh đạo Real Madrid để giới thiệu thân chủ của mình.

Ban đầu, Real Madrid không quá quan tâm, nhưng thất bại trước Bayern đã thay đổi mọi thứ. Khi La Liga cũng gần như vuột khỏi tầm tay, Mourinho tiến gần đến sự trở lại.