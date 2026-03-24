Frank Lampard là huyền thoại sống và đang giữ kỷ lục cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Chelsea. Ông từng có giai đoạn 18 tháng làm HLV The Blues từ năm 2019 đến 2021.

Hiện Lampard dần khôi phục danh tiếng ở Coventry City - đội bóng đang dẫn đầu giải Hạng nhất Anh với khoảng cách 9 điểm so với đội xếp thứ hai, tràn trề cơ hội lên chơi Premier League.

Tại một diễn biến khác, Chelsea sa sút dưới trướng Rosenior, người được bổ nhiệm cùng hợp đồng 6 năm hồi tháng một.

Nhà cầm quân 41 tuổi vừa trải qua tuần đấu khó khăn nhất sự nghiệp, khi Chelsea thua thảm PSG 2-8 sau hai lượt trận vòng 1/8 Champions League, rồi thất bại nặng nề 0-3 trên sân Everton.

Trong bối cảnh áp lực ngày càng lớn với Rosenior, Nicky Butt đã gợi ý lãnh đạo Chelsea nên xem xét mời về Lampard vực dậy đội bóng.

Chia sẻ trên podcast The Good, The Bad & The Football , Butt nói: "Bạn nghĩ nếu Lampard giúp Coventry thăng hạng thì Chelsea có mời anh ấy quay lại không?

Tôi nghĩ lần đầu tiên khi Lampard nhận công việc này năm 2019 vẫn vòn quá sớm, lại vướng lệnh cấm chuyển nhượng nên phải sử dụng nhiều cầu thủ trẻ.

Ông ấy đang gây ấn tượng mạnh tại Coventry. Thế nên, đưa Lampard trở lại ngồi ghế nóng ở Stamford Bridge là ý tưởng sáng suốt.

Giờ Frank có nhiều kinh nghiệm hơn và trở thành HLV hoàn toàn khác. Tôi nghĩ anh ấy sẽ dễ dàng khi làm việc với những cầu thủ giỏi, để truyền đạt triết lý bóng đá của mình.

Nếu Frank tái hợp Chelsea, với tình yêu và trải nghiệm sẵn có, tôi nghĩ cậu ta sẽ làm tốt công việc."