Real Madrid đã không nương tay trong việc xử lý đối với Valverde và Tchouameni, khi quyết định phạt mỗi cầu thủ 500.000 euro. Đây là mức phạt tài chính kỷ lục trong lịch sử CLB.

Trong thông cáo được công bố, đội bóng Hoàng gia cho biết: “Sau những sự việc dẫn đến việc mở hồ sơ kỷ luật đối với các cầu thủ Federico Valverde và Aurelien Tchouameni, cả hai đã có mặt trước người phụ trách điều tra vụ việc.

Trong buổi làm việc, các cầu thủ đã thể hiện sự hối hận hoàn toàn về những gì xảy ra và đã xin lỗi lẫn nhau”.

Real Madrid phạt nặng Valverde và Tchouameni. Ảnh: @brfootball

Thông báo của đội bóng Hoàng gia tiếp tục: “Họ cũng gửi lời xin lỗi tới CLB, các đồng đội, ban huấn luyện và người hâm mộ, đồng thời chấp nhận mọi hình thức kỷ luật mà Real Madrid cho là phù hợp.

Trước những tình tiết đó, Real Madrid quyết định áp dụng mức phạt tài chính 500.000 euro với mỗi cầu thủ, qua đó khép lại các thủ tục nội bộ liên quan”.

Hai cầu thủ đã xung đột với nhau trong hai ngày liên tiếp, thứ Tư và thứ Năm. Vụ việc thứ hai khiến tiền vệ người Uruguay phải nhập viện sau khi va đầu vào bàn trong lúc ẩu đả.

Theo các nguồn tin nội bộ, nguyên nhân bùng phát trở lại là do Tchouameni từ chối bắt tay Valverde sau sự cố xảy ra ở buổi tập hôm trước.

Những vụ việc nghiêm trọng này đã phơi bày sự thiếu đoàn kết trong phòng thay đồ Real Madrid.

Điều này cũng gây tổn hại lớn đến hình ảnh CLB chỉ ít ngày trước chuyến làm khách trên sân Camp Nou của Barcelona (2h00 ngày 11/5) – trận Siêu kinh điển mà đội bóng xứ Catalunya chỉ cần hòa là chính thức vô địch La Liga.