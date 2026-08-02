Kết quả bóng đá hôm nay

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TRỰC TIẾP

ASEAN CUP 2026 - BẢNG B

01/08  17:00

Lào 1-4 Philippines

VTV6, FPT Play

01/08  20:00

Thái Lan 0-2 Malaysia

VTV6, FPT Play

GIAO HỮU CÁC CLB 2026

01/08  16:45

Chelsea 1-2 Tottenham

01/08  18:30

Manchester City 1-1 Inter Milan (pen 1-3)

01/08  20:00

Manchester United 2-1 Atletico Madrid

01/08  23:00

Real Madrid - Fiorentina

02/08  01:00

Girona - Arsenal

VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – VÒNG 2

01/08  23:00

Lyngby BK - AGF Aarhus

VĐQG NA UY 2026 – VÒNG 16

01/08  21:00

Fredrikstad - Sandefjord

01/08  23:00

Start IK - Viking

VĐQG THỤY SỸ 2026/27 – VÒNG 2

01/08  23:00

Basel - Lausanne-Sport

Zurich - Servette

02/08  01:30

Thun - Young Boys