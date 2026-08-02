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Kết quả bóng đá hôm nay
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TRỰC TIẾP
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ASEAN CUP 2026 - BẢNG B
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01/08 17:00
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Lào 1-4 Philippines
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VTV6, FPT Play
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01/08 20:00
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Thái Lan 0-2 Malaysia
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VTV6, FPT Play
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GIAO HỮU CÁC CLB 2026
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01/08 16:45
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Chelsea 1-2 Tottenham
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01/08 18:30
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Manchester City 1-1 Inter Milan (pen 1-3)
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01/08 20:00
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Manchester United 2-1 Atletico Madrid
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01/08 23:00
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Real Madrid - Fiorentina
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02/08 01:00
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Girona - Arsenal
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VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – VÒNG 2
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01/08 23:00
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Lyngby BK - AGF Aarhus
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VĐQG NA UY 2026 – VÒNG 16
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01/08 21:00
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Fredrikstad - Sandefjord
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01/08 23:00
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Start IK - Viking
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VĐQG THỤY SỸ 2026/27 – VÒNG 2
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01/08 23:00
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Basel - Lausanne-Sport
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Zurich - Servette
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02/08 01:30
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Thun - Young Boys
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