Ryder Cup 2025 đang nóng dần lên trước thềm kỳ tranh tài diễn ra ở Bethpage (New York), từ ngày 26 đến 28/9.

Hôm thứ Tư, đội trưởng tuyển Mỹ Keegan Bradley đã công bố 6 lựa chọn đặc cách để hoàn tất đội hình, với mục tiêu giành lại chiếc cúp danh giá trên sân nhà sau thất bại tại kỳ trước ở Rome.

Danh sách đội Mỹ. Ảnh: RyderCupUSA

Trước đó, 6 golfer đã giành vé chính thức gồm số 1 thế giới Scottie Scheffler, J.J. Spaun, Xander Schauffele, Russell Henley, Harris English và Bryson DeChambeau.

Sáu suất mời thuộc về Justin Thomas, Collin Morikawa, Ben Griffin, Cameron Young, Patrick Cantlay và Sam Burns.

Những cái tên lớn phải ngồi ngoài có Jordan Spieth và Brooks Koepka. Ngay cả chính Bradley cũng loại bỏ khả năng tự chọn bản thân để trở thành “cầu thủ kiêm đội trưởng”.

“Tôi đã quyết định từ lâu là sẽ không làm vậy”, golfer Mỹ nói sau một mùa giải xuất sắc, với danh hiệu Travelers Championship – một trong các sự kiện quan trọng của PGA Tour.

Giờ đây, bóng được chuyền sang phía đội golf châu Âu. Đội trưởng Luke Donald đã có 6 gương mặt giành vé trực tiếp: Rory McIlroy, Robert MacIntyre, Justin Rose, Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton và Rasmus Hojgaard.

Ngày 1/9 tới, ông sẽ công bố thêm 6 golfer để hoàn thiện đội hình dự Bethpage.

Giới chuyên môn dự đoán 5 cái tên gần như chắc suất nhờ phong độ mùa này và kinh nghiệm tại Ryder Cup: Shane Lowry, Jon Rahm, Sepp Straka, Ludvig Aberg và Viktor Hovland.

Tấm vé cuối cùng nhiều khả năng sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Nicolai Hojgaard, Matt Fitzpatrick và Marco Penge.

Sergio Garcia – tay golf ghi điểm nhiều nhất lịch sử Ryder Cup – gần như đã bị loại khỏi cuộc đua, khi sa sút phong độ rõ rệt kể từ sau The Masters đến nay.