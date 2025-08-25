Highlight vòng 4 Tour Championship. Nguồn: PGA Tour

Tại East Lake (Atlanta), Tommy Fleetwood đã viết nên trang sử riêng cho sự nghiệp của mình. Sau 163 lần “gõ cửa” bất thành, golfer người Anh cuối cùng cũng có được danh hiệu PGA Tour đầu tiên.

Đó không phải là một giải đấu nhỏ, mà chính là Tour Championship, đồng thời mang về luôn FedEx Cup 2025.

Fleetwood khép lại 4 vòng đấu với tổng điểm -18 (262 gậy), hơn Patrick Cantlay và Russell Henley 3 gậy. Lần này, sự kiên định và ý chí thép đã thắng thế.

Những cú swing chính xác, khả năng giữ bình tĩnh ở các hố quyết định đã giúp anh tránh được kịch bản sụp đổ từng ám ảnh trong nhiều năm qua.

Fleetwood với danh hiệu PGA Tour đầu tiên, cũng là FedEx Cup. Ảnh: PGA Tour

Giới hâm mộ golf từng nhiều lần ái ngại cho Fleetwood. Anh là gương mặt sáng giá, được yêu mến bởi mái tóc dài đặc trưng và lối chơi mềm mại, nhưng lại gắn với hình ảnh “người về nhì vĩ đại”.

Từ Ryder Cup đến nhiều giải lớn, anh không ít lần đến rất gần chiến thắng rồi hụt hơi ở phút chót. Giờ đây, tại East Lake, áp lực biến thành động lực.

Khi putt thành công ở hố cuối, Fleetwood ngửa mặt, nhắm mắt trong khoảnh khắc giải thoát – anh đã rũ bỏ tất cả. Đây cũng là danh hiệu chuyên nghiệp thứ 11 của tay golf 34 tuổi.

Chiến thắng này mang về cho Fleetwood 10 triệu USD tiền thưởng, tương đương khoảng 240 tỷ đồng. Đây là phần thưởng xứng đáng cho sự bền bỉ và là cú hích lớn về cả tài chính lẫn tinh thần.

Không chỉ bản thân anh, mà cả người caddie lâu năm Ian Finnis – người đồng hành cùng Fleetwood trong mọi thăng trầm – cũng không giấu nổi nước mắt hạnh phúc.

Fleetwood trở thành golfer Anh thứ hai trong lịch sử vô địch FedEx Cup sau Justin Rose (2018). Quan trọng hơn, anh đã chứng minh rằng hình ảnh “kẻ thất bại” giờ đã là chương cũ.

Từ nay, Tommy Fleetwood bước vào nhóm những nhà vô địch thực thụ, với điểm tựa để viết tiếp giấc mơ major còn dang dở.

Anh không còn là “chú ngựa ô” được yêu mến mà thiếu cúp bạc. Fleetwood giờ đây là tân vương FedEx Cup – và là minh chứng sống động cho sự kiên trì không bao giờ là vô nghĩa.

Bảng xếp hạng top 10 Tour Championship 2025

Tiền thưởng FedEx Cup 2024: