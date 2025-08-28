MU quyết mua Baleba

Sau thảm họa mang tên Grimsby Town ở League Cup 2025/26, các quan chức MU quyết định trở lại đàm phán mua tiền vệ Carlos Baleba.

MU quyết tâm lấy Baleba. Ảnh: Imago

MU xem Baleba là ưu tiên để tăng cường hàng tiền vệ, nhưng các cuộc thảo luận trước đây không tìm được tiếng nói chung với Brighton.

Yêu cầu 100 triệu bảng mà Brighton đưa ra là không thực tế. MU sẽ cố gắng đàm phán để hạ mức giá tiền vệ người Cameroon xuống mức thấp nhất có thể.

Theo MEN, MU có cơ hội ký Baleba khi thị trường chuyển nhượng bóng đá Anh khép lại vào ngày 1/9. "Quỷ đỏ" có thể tác động để cầu thủ 21 tuổi này yêu cầu rời đi.

Milan đàm phán Nkunku

Trong nỗ lực tăng cường sức mạnh trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa, AC Milan đang gấp rút hoàn tất thương vụ Christopher Nkunku.

Nkunku muốn gia nhập Milan. Ảnh: Imago

Các cuộc đàm phán giữa Milan với Chelsea đang diễn ra thuận lợi. “Rossoneri” chấp nhận chi tiền mua Nkunku như những gì nhà vô địch FIFA Club World Cup 2025 yêu cầu.

Chelsea cần bán Nkunku cùng nhiều cầu thủ khác để kịp đón Alejandro Garnacho và Xavi Simons, tránh vướng phải những vấn đề trong quy định Lợi nhuận bền vững.

Bản thân Nkunku bày tỏ mong muốn đến Milan sau khi cân nhắc kỹ giữa nhiều lựa chọn từ khắp châu Âu.

Newcastle muốn có Gallagher

Theo báo chí Tây Ban Nha, sau Crystal Palace, đến lượt Newcastle chính thức đặt vấn đề đưa Conor Gallagher trở lại bóng đá Anh.

Newcastle đàm phán Gallagher. Ảnh: Imago

Newcastle hiện mới chỉ có 1 điểm sau 2 trận Ngoại hạng Anh 2025/26 dù thi đấu tốt. HLV Eddie Howe muốn có thêm nhân sự để tăng cường sức chiến đấu ở giữa sân.

Gallagher nổi bật về tinh thần chiến đấu không ngại va chạm, cũng như chuyền bóng tốt. Dù vậy, anh không phù hợp với Atletico Madrid.

Diego Simeone đã mở cánh cửa để Gallagher ra đi. Giờ đây, Newcastle cần thuyết phục Atletico bằng mức giá cao hơn Crystal Palace.