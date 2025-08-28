MU quyết mua Baleba
Sau thảm họa mang tên Grimsby Town ở League Cup 2025/26, các quan chức MU quyết định trở lại đàm phán mua tiền vệ Carlos Baleba.
MU xem Baleba là ưu tiên để tăng cường hàng tiền vệ, nhưng các cuộc thảo luận trước đây không tìm được tiếng nói chung với Brighton.
Yêu cầu 100 triệu bảng mà Brighton đưa ra là không thực tế. MU sẽ cố gắng đàm phán để hạ mức giá tiền vệ người Cameroon xuống mức thấp nhất có thể.
Theo MEN, MU có cơ hội ký Baleba khi thị trường chuyển nhượng bóng đá Anh khép lại vào ngày 1/9. "Quỷ đỏ" có thể tác động để cầu thủ 21 tuổi này yêu cầu rời đi.
Milan đàm phán Nkunku
Trong nỗ lực tăng cường sức mạnh trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa, AC Milan đang gấp rút hoàn tất thương vụ Christopher Nkunku.
Các cuộc đàm phán giữa Milan với Chelsea đang diễn ra thuận lợi. “Rossoneri” chấp nhận chi tiền mua Nkunku như những gì nhà vô địch FIFA Club World Cup 2025 yêu cầu.
Chelsea cần bán Nkunku cùng nhiều cầu thủ khác để kịp đón Alejandro Garnacho và Xavi Simons, tránh vướng phải những vấn đề trong quy định Lợi nhuận bền vững.
Bản thân Nkunku bày tỏ mong muốn đến Milan sau khi cân nhắc kỹ giữa nhiều lựa chọn từ khắp châu Âu.
Newcastle muốn có Gallagher
Theo báo chí Tây Ban Nha, sau Crystal Palace, đến lượt Newcastle chính thức đặt vấn đề đưa Conor Gallagher trở lại bóng đá Anh.
Newcastle hiện mới chỉ có 1 điểm sau 2 trận Ngoại hạng Anh 2025/26 dù thi đấu tốt. HLV Eddie Howe muốn có thêm nhân sự để tăng cường sức chiến đấu ở giữa sân.
Gallagher nổi bật về tinh thần chiến đấu không ngại va chạm, cũng như chuyền bóng tốt. Dù vậy, anh không phù hợp với Atletico Madrid.
Diego Simeone đã mở cánh cửa để Gallagher ra đi. Giờ đây, Newcastle cần thuyết phục Atletico bằng mức giá cao hơn Crystal Palace.
Tin vắn
- Cùng với Nkunku, AC Milan đang liên hệ Man City về Manuel Akanji – người vừa từ chối gia nhập Galatasaray. Andreas Christensen (Barca) là lựa chọn khác của “Rossoneri”.
- Chelsea vẫn chưa vội chấp nhận đề nghị từ Bayern Munich cho Nicolas Jackson, mà còn chờ diễn biến vụ Isak nổi loạn ở Newcastle.
- Juventus và PSG tiến thêm một bước trong quá trình đàm phán Randal Kolo Muani. Tổng mức giá là 60 triệu euro – gồm 5 triệu euro phí mượn, cùng điều khoản mua bắt buộc 55 triệu euro.
- Sunderland vừa gửi đề nghị cho Bologna về trung vệ Jhon Lucumi, giá 28 triệu euro kèm lợi nhuận 10% chuyển nhượng trong tương lai.
- Bayer Leverkusen xem xét chiêu mộ Sven Botman của Newcastle để thay Piero Hincapie.
- Wolves đồng ý bán Fabio Silva cho Borussia Dortmund, với số tiền 25 triệu euro. Quá trình kiểm tra y tế và ký hợp đồng đang diễn ra.
- Real Madrid đang hướng đến chính sách chuyển nhượng 0 đồng với Dayot Upamecano, người còn hợp đồng 1 năm với Bayern Munich nhưng chưa gia hạn.
- Theo báo Italia, Newcastle đang đặt vấn đề lấy Dusan Vlahovic, bất chấp việc “Chích chòe” có bán Isak hay không.
- Real Madrid chọn Kees Smit để thay Dani Ceballos. AZ hét giá 40 triệu euro cho tiền vệ 19 tuổi người Hà Lan.
Tin tức về chuyển nhượng 27/8: Real Madrid vào cuộc tranh Kobbie Mainoo, Arsenal muốn ký Piero Hincapie, Tottenham hỏi mua Lucas Paqueta.
Sau khi hụt Ekitike, Sesko và Wissa, Newcastle lại thất bại trong việc lôi kéo một tiền đạo khác là Strand Larsen rời khỏi Wolves.
Thương vụ Garnacho gia nhập Chelsea đang bị đe dọa, khi đội bóng thành London bất ngờ quay sang hỏi mua Ferrmin Lopez của Barca.
PSG đã giảm mức phí yêu cầu trong thương vụ Gianluigi Donnarumma, khi Man City đang tiến gần đến chữ ký thủ thành người Italia.
Tin tức về chuyển nhượng 26/8: MU muốn ký Morten Hjulmand, Chelsea liên hệ lấy Kobbie Mainoo, Conor Gallagher trở lại bóng đá Anh.