Nguồn tin độc quyền từ SunSport cho hay, Antony sẽ trở lại Tây Ban Nha để khoác áo Betis lần thứ hai theo dạng cho mượn.

MU hy vọng có thể tống khứ tiền đạo cánh người Brazil, nhưng họ đang trong quá trình đàm phán nâng cao với Real Betis, bởi Antony không muốn đến đội bóng khác.

Antony và Garnacho chuẩn bị rời MU - Ảnh: M.E.N

Theo đó, nhà Á quân Conference League sẽ trả 3 triệu bảng để mượn Antony một mùa giải. Hè năm sau, Real Betis sẽ chuyển tiếp 33 triệu bảng cho MU để mua đứt cựu cầu thủ Ajax.

Trước đó, MU luôn nhấn mạnh vào điều khoản bắt buộc mua đứt trong bất kỳ thỏa thuận nào liên qua đến Antony, sau khi từ chối cho mượn đơn thuần hồi đầu hè.

Như vậy, nếu thỏa thuận được các bên thông qua, MU sẽ thu về tổng cộng 36 triệu bảng, chịu khoản lỗ lớn so với số tiền 85 triệu bảng bỏ ra chiêu mộ Antony cách đây 3 năm.

Ở một diễn biến khác, đội bóng thành Manchester cũng sắp đạt được thỏa thuận thanh lý một cái tên khác trong biệt đội "Bomb Squad" là Alejandro Garnacho.

Hôm qua, các cuộc thảo luận tăng cường giữa Chelsea và MU đã diễn ra. Theo đó, đội bóng thành London sẵn sàng chi 40 triệu bảng kèm phụ phí để có được cầu thủ chạy cánh Argentina.

Bản thân Garnacho chỉ muốn đến Chelsea nên điều đó củng cố vị thế của họ trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, lãnh đạo Quỷ đỏ cương quyết yêu cầu mức định giá Garnacho 50 triệu bảng.

Hiện đội bóng thành London đang tiến sát con số trên, nên nhiều khả năng thương vụ sẽ thành công trước khi phiên chợ hè đóng cửa vào đầu tháng 9.