Anh là người hùng của Na Uy. Chàng thủ môn với mái tóc búi đặc trưng mà người hâm mộ quê nhà đang đòi dựng tượng để tôn vinh.

Dĩ nhiên, đó không phải Erling Haaland. Anh tên là Orjan Nyland.

Nyland hiện đang là cầu thủ tự do, sau khi hết hạn hợp đồng với Sevilla - Ảnh: Shutterstock

Ở tuổi 35, Nyland từng có bốn năm thi đấu tại xứ sương mù. Giờ đây, anh đứng trước nhiệm vụ ngăn cản tuyển Anh giành vé vào bán kết World Cup.

Trong quãng thời gian chơi bóng tại Anh, Nyland lần lượt khoác áo Aston Villa, Norwich City, Bournemouth và Reading.

Trải qua sự nghiệp bôn ba, Nyland rời nước Anh, chuyển sang Đức làm thủ môn dự bị cho RB Leipzig, trước khi tìm được bến đỗ ổn định tại Tây Ban Nha trong màu áo Sevilla.

Tuy nhiên, sau 3 mùa giải chơi bóng tại La Liga, hợp đồng với Sevilla chính thức hết hạn vào 30/6/2026 - cũng chính là ngày Nyland góp công lớn giúp Na Uy đánh bại Bờ Biển Ngà tại vòng 1/16 World Cup.

Thật trớ trêu, khi Nyland có màn trình diễn xuất thần trước Brazil, anh đang trong tình trạng... thất nghiệp.

Tầm quan trọng của Nyland tại tuyển Na Uy chẳng kém Haaland - Ảnh: Shutterstock

Sau chiến thắng lịch sử ấy, Orjan Nyland nửa đùa nửa thật gửi đi thông điệp: "Tôi vẫn chưa kiểm tra điện thoại. Mọi người đều biết phải gọi cho ai khi cần một thủ môn rồi đấy.

Tôi nghĩ mình đã chứng minh được điều gì đó. Đây là trận cầu quan trọng nhất sự nghiệp. Thật tuyệt vời khi có mặt ở đây, thực hiện những pha cứu thua và góp phần đưa Na Uy vào tứ kết World Cup."

Phong độ cao mà Nyland thể hiện ngay lập tức phát huy tác dụng.

Giới truyền thông xứ sương mù tiết lộ, Man City đang cân nhắc chiêu mộ anh theo dạng chuyển nhượng tự do, và họ sẽ phải cạnh tranh với 4 đội bóng khác, trong đó có Leeds United.