Tuyển Anh vừa nhận tin vui về lực lượng khi hậu vệ phải Reece James chuẩn bị trở lại sau chấn thương gân kheo.

Ngôi sao 26 tuổi vắng mặt trong hai chiến thắng nghẹt thở trước CHDC Congo và Mexico. HLV Thomas Tuchel đau đầu với bài toán nơi hành lang phải, bởi phương án thay thế Jarell Quansah mới bị truất quyền thi đấu.

Reece James có thể trở lại ở trận gặp Na Uy - Ảnh: Shutterstock

Việc Quansah bị treo giò càng khiến cơn khủng hoảng nhân sự dưới hàng thủ thêm nghiêm trọng, nhất là khi Tino Livramento rút lui trước thềm World Cup và được thay thế bằng Trevoh Chalobah.

Dù vậy, Chalobah chưa được HLV Tuchel sử dụng phút nào. Trong chiến thắng lịch sử trước Mexico, chiến lược gia người Đức phải xoay xở với bộ ba John Stones, Dan Burn và Djed Spence để bảo toàn thành quả.

Chiến thắng đó giúp "Tam sư" giành vé vào tứ kết, nơi họ sẽ chạm trán Na Uy của Erling Haaland cuối tuần này.

Tin vui là Reece James - cầu thủ vốn có tiền sử chấn thương dai dẳng và từng phải nghỉ gần hai tháng vì vấn đề gân kheo cuối mùa giải trước hiện gần đạt trạng thái sung sức.

Theo The Telegraph, hậu vệ Chelsea có cơ hội trở lại trong bối cảnh tuyển Anh đang rơi vào khủng hoảng ở vị trí hậu vệ phải.

Đội trưởng Chelsea đã đá chính hai trận đầu tiên của tuyển Anh tại World Cup, nhưng không tham gia các buổi tập trước trước màn so tài với Mexico.

Nguồn tin trên cho biết, James hy vọng sẽ kịp trở lại tập luyện trước trận gặp Na Uy để chứng minh mình đủ thể lực ra sân.