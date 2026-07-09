Declan Rice gặp vấn đề về gân kheo từ dịp Giáng sinh, song nhiều khả năng vẫn đủ thể lực để ra sân trước Na Uy tại Miami.

Trong khi đó, Guehi cũng đang bị quá tải cơ bắp. Anh được vật lý trị liệu để tiếp tục sát cánh cùng Ezri Konsa dưới hàng phòng ngự.

Rice, Guehi và James vắng mặt buổi tập gần nhất của tuyển Anh - Ảnh: F.R

Trường hợp của Reece James đáng lo ngại hơn. Hậu vệ cánh phải Chelsea vắng mặt ba trận gần nhất vì chấn thương gân kheo. Anh đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục.

Sau khi Jarell Quansah bị treo giò vì tấm thẻ đỏ nhận trong trận gặp Mexico, Djed Spence có thể sẽ được HLV Thomas Tuchel trao cơ hội đá chính vị trí hậu vệ phải.

Ở diễn biến khác, Jordan Henderson vừa trở lại khách sạn nơi đội tuyển đóng quân, sau ca phẫu thuật cánh tay tại Mexico.

Tiền vệ kỳ cựu sẽ tiếp tục đồng hành cùng tuyển Anh phần còn lại giải đấu. HLV Thomas Tuchel muốn giữ cựu đội trưởng Liverpool ở lại, bởi ông đánh giá cao vai trò thủ lĩnh và ảnh hưởng tích cực lên toàn đội.

Đây là buổi tập đầu tiên của tuyển Anh kể từ khi trở về từ Mexico City. Các cầu thủ vừa được nghỉ xả hơi 2 ngày và có thời gian bên cạnh gia đình.

Một số thành viên lưu trú tại khu do Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) bố trí, trong khi những người khác lựa chọn nghỉ tại các địa điểm riêng.