Xem video Tây Ban Nha 2-1 Bỉ (nguồn: VTV)

Đội hình ra sân

Tây Ban Nha (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal.

Bỉ (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; De Bruyne, Vanaken; Raskin, Doku, Trossard; De Ketelaere.

Bàn thắng: Fabian Ruiz 30', Merino 88' - De Ketelaere 41'