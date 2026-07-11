Mikel Merino tiếp tục sắm vai người hùng, ghi bàn quyết định lúc cuối trận giúp Tây Ban Nha đánh bại Bỉ 2-1, giành vé vào bán kết World Cup 2026 gặp Pháp.
Xem video Tây Ban Nha 2-1 Bỉ (nguồn: VTV)
Đội hình ra sân
Tây Ban Nha (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal.
Bỉ (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; De Bruyne, Vanaken; Raskin, Doku, Trossard; De Ketelaere.
Bàn thắng: Fabian Ruiz 30', Merino 88' - De Ketelaere 41'
VietNamNet cập nhật danh sách các cầu thủ ghi bàn tại World Cup 2026, đang ngày càng nóng bỏng và hấp dẫn về các vòng đấu cuối.
Kylian Mbappe ghi tuyệt phẩm sau khi đá hỏng quả penalty, cùng Dembele giúp ĐT Pháp đánh bại Maroc 2-0 để đoạt vé đầu tiên vào bán kết World Cup 2026.
Kylian Mbappe chuộc lỗi sau pha đá hỏng penalty bằng siêu phẩm mở tỷ số, góp công giúp Pháp đánh bại Maroc 2-0 để giành vé vào bán kết World Cup 2026.
Kết quả World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật kết quả bóng đá chi tiết VCK World Cup 2026, được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada, đầy đủ và chính xác.