Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành kế hoạch triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 11 hồi tháng 5 vừa qua. Ảnh: Phạm Hải

Nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch là hoàn thiện cơ chế; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp, tập trung hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, gần dân, sát dân; tăng cường tính hành động, tính thiết thực, hiệu quả; nâng cao vai trò cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Kế hoạch còn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội theo hướng chủ động, từ sớm, từ xa, dân chủ, khách quan, tập trung vào những chủ trương, chính sách lớn, những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy vai trò giám sát trực tiếp của nhân dân, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; tăng cường theo dõi, giám sát việc tiếp nhận, xử lý kết quả giám sát, phản biện xã hội.

Đồng thời, kế hoạch có nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên nghiệp, tâm huyết, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tập trung nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trong quá trình triển khai những quy định mới về tổ chức và hoạt động.

Kế hoạch đưa ra một loạt nhiệm vụ chủ yếu, mà trước tiên là tập trung cụ thể hóa, triển khai thực hiện các Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Cụ thể như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị...

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên thực hiện cơ chế tiếp nhận, phản hồi ý kiến cử tri trên nền tảng “Mặt trận số”, tiếp nhận 24/7 kiến nghị của nhân dân; tổ chức “Tháng nghe dân nói” ở tất cả các cấp, vùng miền; tổ chức các đề án, đề tài nghiên cứu thực tiễn về thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc; động viên các tầng lớp nhân dân thi đua học tập, lao động, sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, chăm lo đời sống Nhân dân, phát huy mạnh mẽ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động và triển khai phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”; nghiên cứu xây dựng Đề án phát động “Phong trào toàn dân đoàn kết phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng và giảm nghèo bền vững”; tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn; xây dựng cơ chế vận động nguồn lực xã hội hóa chăm lo nhà ở cộng đồng.

Một nhiệm vụ nữa là phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc; thực hiện hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, đoàn kết quốc tế; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hoàn thiện, vận hành tổ chức bộ máy chuyên trách tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; xây dựng và triển khai các đề án, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ.

Về tổ chức thực hiện, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp Trung ương xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai cụ thể, thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình hành động; tổ chức sơ kết, tổng kết định kỳ 6 tháng, hàng năm và cuối nhiệm kỳ đánh giá việc triển khai các nhiệm vụ theo Chương trình hành động.

Căn cứ kế hoạch này, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể hóa phù hợp với tình hình địa phương, đưa kết quả triển khai kế hoạch này vào tiêu chí thi đua, khen thưởng hàng năm của địa phương.