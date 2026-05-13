Sau 2,5 ngày làm việc, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ 11 đã hoàn thành chương trình đề ra.

Phát biểu bế mạc, bà Bùi Thị Minh Hoài Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho biết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”. Bà Hoài trân trọng cảm ơn tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và trí tuệ của các đại biểu tham dự.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa 11 Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại đại hội

Theo bà Hoài, đại hội lần này diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi đất nước vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ 14, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây cũng là kỳ đại hội đầu tiên của MTTQ Việt Nam sau khi thực hiện sắp xếp mô hình tổ chức mới, hợp nhất các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trực thuộc MTTQ Việt Nam.

“Đây là dấu mốc đặc biệt, khẳng định vị thế, vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Đại hội đã đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 10 giai đoạn 2024-2026, đồng thời thống nhất cao phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới với 15 chỉ tiêu cụ thể, 7 chương trình hành động và kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ 11.

Các đại biểu dự đại hội

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết đại hội vinh dự được nghe phát biểu chỉ đạo quan trọng, sâu sắc và toàn diện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về công tác Mặt trận trong giai đoạn mới.

Theo bà, những định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vừa là sự cổ vũ, động viên, giao nhiệm vụ, vừa mang ý nghĩa chiến lược để toàn hệ thống Mặt trận tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hành động quyết liệt và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Đại hội cũng đã hiệp thương dân chủ, thống nhất cao cử ra Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 397 vị đại diện tiêu biểu cho các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, trí thức, doanh nhân, người Việt Nam ở nước ngoài cùng cán bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên.

Bế mạc đại hội, bà Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“MTTQ Việt Nam kêu gọi các tầng lớp nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tích cực đóng góp trí tuệ, công sức, hăng say lao động sản xuất, chung sức đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”, bà Bùi Thị Minh Hoài phát biểu.

Khép lại bài phát biểu, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 và nhấn mạnh thông điệp: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết! Thành công, thành công, đại thành công!”.