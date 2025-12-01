Xã Vĩnh Thành chính thức vận hành bộ máy mới sau khi hợp nhất ba xã Lũng Hòa, Sao Đại Việt và Tân Phú, là bước ngoặt có ý nghĩa lớn, mở ra tầm nhìn phát triển dài hạn cho địa bàn vốn giàu tiềm năng.

Sự thay đổi về quy mô địa giới đặt ra áp lực lớn về tổ chức, nhân sự và phương thức vận hành, song lại tạo động lực để Đảng bộ Vĩnh Thành lựa chọn phương thức quản lý hiện đại, ưu tiên xây dựng bộ máy tinh gọn, vận hành dựa trên chuyển đổi số. Mục tiêu đến năm 2030, 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trực tuyến, cùng với đó là yêu cầu toàn bộ cán bộ phải nắm vững kỹ năng số, tăng tính chuyên nghiệp trong phục vụ nhân dân.

Xã Vĩnh Thành hướng tới 70% số thôn đạt chuẩn nông thôn hiện đại vào năm 2030.

Trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, với nhóm nhiệm vụ trọng tâm, Vĩnh Thành ưu tiên tháo gỡ điểm nghẽn về môi trường đầu tư, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp vào các lĩnh vực thương mại, logistics, làng nghề và nông nghiệp công nghệ cao.

Xã đặt mục tiêu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 87% vào năm 2030, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ “dám nghĩ – dám làm – dám chịu trách nhiệm”. Đây được xem là yếu tố then chốt giúp địa phương đảm bảo bộ máy thực thi nhiệm vụ linh hoạt, chủ động và hiệu quả.

Hạ tầng phục vụ sản xuất và dịch vụ được mở rộng theo hướng liên kết vùng. Các cụm công nghiệp Thổ Tang – Lũng Hòa, làng nghề Việt Xuân, Bàn Mạch… được định hướng đầu tư theo tiêu chuẩn mới, gắn với chuỗi giá trị và công nghệ sạch. Việc nâng cấp trục giao thông kết nối quốc lộ 2, các tuyến liên xã, liên thôn giúp tạo hành lang phát triển đô thị phía Đông tỉnh lỵ, nâng cao khả năng thu hút đầu tư.

Bên cạnh phát triển kinh tế, các tiêu chí xã hội – môi trường tiếp tục được chú trọng. Xã ưu tiên cải tạo hệ thống cấp thoát nước, nâng chất lượng dịch vụ y tế – giáo dục, xử lý rác thải và quản lý môi trường theo hướng bền vững. Những giải pháp này tạo nền tảng quan trọng để Vĩnh Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hướng tới 70% số thôn đạt chuẩn nông thôn hiện đại vào năm 2030.

Trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh, Vĩnh Thành tập trung giữ vững an ninh cơ sở, giải quyết dứt điểm vi phạm đất đai tồn đọng, ngăn ngừa phát sinh điểm nóng.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn phấn đấu đạt từ 157 tỷ đồng trở lên; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 3.200 tỷ đồng; số doanh nghiệp hoạt động tăng lên 163 đơn vị.

Vĩnh Thành đang từng bước định hình diện mạo mới, mang theo kỳ vọng trở thành điểm sáng của Phú Thọ về đổi mới quản trị, phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.