Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chiều nay tổ chức hội nghị tập huấn báo chí tuyên truyền Đại hội 14 của Đảng.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy cho biết, đây là thời điểm cao điểm trong công tác tuyên truyền để góp phần vào chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội.

Công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất về tư tưởng, hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tự tin và khát vọng xây dựng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Ông đề nghị công tác tuyên truyền về Đại hội cần được triển khai với tinh thần đổi mới, tư duy mới, cách làm mới, phương thức mới.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, mỗi sản phẩm báo chí tuyên truyền về Đại hội 14 của Đảng phải là một tác phẩm định hướng sâu sắc, hấp dẫn về nội dung và hình thức, có sức lan tỏa mạnh mẽ và có khả năng dẫn dắt dư luận xã hội.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy

Bên cạnh đó, ông Phan Xuân Thủy đề nghị tăng cường trách nhiệm chính trị, đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh của người làm báo, đặc biệt trong bối cảnh không gian mạng phát triển mạnh, thông tin đa chiều, thậm chí nhiễu loạn.

Ông nêu thực tế thời gian qua, trên tất cả các nền tảng, đặc biệt là không gian mạng, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị xuyên tạc, bôi nhọ và tập trung rất mạnh vào những câu chuyện hướng tới Đại hội 14.

Vì vậy, nhiệm vụ, trách nhiệm của người làm báo trong thời điểm này càng có ý nghĩa sâu sắc và phải thể hiện rõ tinh thần của người làm báo cách mạng Việt Nam.

Tại hội nghị, GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ phó thường trực Tổ biên tập văn kiện Đại hội 14 đã báo cáo chuyên đề về những điểm mới trong công tác tổ chức Đại hội 14 và những nội dung cốt lõi, quan trọng trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội.

GS.TS Tạ Ngọc Tấn cho biết, lần này đã tích hợp 3 báo cáo: báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế - xã hội và báo cáo kiểm điểm công tác xây dựng Đảng trong một văn kiện duy nhất là báo cáo chính trị. Trong đó, văn kiện thống nhất chặt chẽ mọi luận điểm, quan điểm của đường lối; cán bộ, đảng viên và nhân dân thuận lợi trong việc tiếp nhận, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện.

Như vậy, Văn kiện trình Đại hội 14 là sự tích hợp gồm: báo cáo Chính trị - văn kiện chính, báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới cung cấp cơ sở khoa học, thực tiễn báo cáo 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng - báo cáo chuyên đề.

GS.TS Tạ Ngọc Tấn

Về một số nội dung mới, ông Tấn cho biết, trong quan điểm tư tưởng chính trị có bổ sung nội dung lý luận về đường lối đổi mới, quan điểm về nhiệm vụ, trong đó "bảo vệ môi trường" cùng với phát triển kinh tế, xã hội là "trung tâm", "đối ngoại, hội nhập quốc tế" cùng với quốc phòng, an ninh là "trọng yếu, thường xuyên". Quan điểm về động lực phát triển, trong đó xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo chuyển đổi số quốc gia làm động lực chính và phát triển kinh tế tư nhân làm động lực quan trọng nhất.

Quan điểm về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhấn mạnh vận hành thông suốt bộ máy mới của hệ thống chính trị, nâng cao năng lực quản lý, quản trị, kiến tạo phát triển của Nhà nước.

Mục tiêu chung là đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Tiếp đó, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh trình bày chuyên đề về đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền Đại hội 14 của Đảng.