Sáng nay, tại Trụ sở Trung ương Đảng, phát biểu tại phiên bế mạc hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn các ủy viên Trung ương đã thể hiện sự tâm huyết, dân chủ, thẳng thắn, trung thực, cách mạng, khoa học với tinh thần trách nhiệm của người đảng viên trước Đảng, nhân dân và đất nước.

Ban chấp hành Trung ương thống nhất đánh giá lịch sử gần 100 năm Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử to lớn.

Thực hiện Cương lĩnh năm 1991 và Cương lĩnh sửa đổi, bổ sung năm 2011 hoàn chỉnh thời kỳ quá độ tiến lên CNXH đã khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp; con đường đi lên CNXH là nhu cầu thực tiễn của Việt Nam và xu thế thời đại.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc. Ảnh: TTXVN

Trung ương đánh giá 40 năm đổi mới, trong đó có những đóng góp nổi bật của nhiệm kỳ Đại hội 13, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục, quyết liệt; là sản phẩm kết tinh của tinh thần, ý chí dân tộc với Đảng, Nhà nước, nhân dân.

"Qua đó chúng ta đã đúc kết được những bài học quý báu mang tầm lý luận cao, có giá trị định hướng thực tiễn cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta trong kỷ nguyên mới", Tổng Bí thư nêu rõ.

Ban chấp hành Trung ương Đảng cảm ơn sự đồng hành, đồng thuận và đóng góp ý kiến của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về những chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng.

Trung ương nhận thấy trong suốt nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, bối cảnh tình hình thế giới, khu vực liên tục chuyển động với tốc độ cao, có nhiều yếu tố bất định, tạo ra nhiều khó khăn, thách thức. Dịch bệnh, thiên tai, bão lũ, biến đổi khí hậu cùng một số khó khăn về địa chính trị, địa kinh tế và một số vấn đề kinh tế - xã hội khác dồn dập xảy ra.

Các đại biểu dự phiên bế mạc. Ảnh: TTXVN

Tuy nhiên, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đoàn kết một lòng, kiên định, tự chủ, sáng tạo với quyết tâm và nỗ lực đặc biệt lớn; ban hành nhiều chủ trương, chính sách, quyết sách chiến lược mang tầm đương đại, đột phá. Nước ta hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu, chương trình, kế hoạch mà Đại hội 13 đã đề ra; tạo ra tiềm năng mới, động năng mới, không gian phát triển mới cho đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững tinh thần tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường của đất nước.

Ban chấp hành Trung ương đã thảo luận sôi nổi, kỹ lưỡng và nhất trí thông qua dự thảo báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 về các văn kiện trình Đại hội 14, đặc biệt là báo cáo chính trị và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.

Trung ương xác định trong giai đoạn cách mạng mới cần tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược.

Thứ nhất là đột phá mạnh mẽ về thể chế phát triển; đẩy mạnh phân cấp phân quyền; thúc đẩy đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển năng lực sản xuất mới, các mô hình, phương thức sản xuất kinh doanh mới.

Thứ hai là tập trung chuyển đổi cơ cấu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, trọng dụng nhân tài; đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi chung.

Thứ ba là tiếp tục hoàn thiện đồng bộ và đột phá mạnh mẽ trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghệ và hạ tầng năng lượng.

Ảnh: TTXVN

Đồng thời, Trung ương xác định nỗ lực thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu với các trọng tâm. Cụ thể, Trung ương xác định xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Trung ương xác định xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, trọng tâm là hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách.

Nhiệm vụ nữa được Trung ương đề ra là phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế nhà nước, phát triển khu vực kinh tế tư nhân; xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Ngoài ra, Trung ương xác định tập trung triển khai đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nền tảng cho phát triển lực lượng sản xuất mới hiện đại, phương thức sản xuất mới hiệu quả.

Nhiệm vụ tiếp theo là phát triển nguồn lực con người, phát triển văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực to lớn cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Quốc phòng, an ninh, đối ngoại cần được tăng cường cũng là nhiệm vụ được đề ra: xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đẩy mạnh triển khai chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới.

Tổng Bí thư yêu cầu các ủy viên Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổng kết năm 2025 với hướng gọn nhẹ, thực chất, tiết kiệm, hiệu quả, không tạo áp lực cho các cấp cơ sở; triển khai các mặt công tác thiết thực để nhân dân đón năm mới 2026 thật vui tươi, an toàn, lành mạnh, hạnh phúc; bắt tay ngay vào những công việc của năm 2026 và nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2026-2031 của đơn vị, địa phương.