Giảm nghèo thông tin đang được Hà Tĩnh xác định là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao nhận thức của người dân khu vực biên giới về quốc phòng, an ninh, dân tộc và chính sách dân tộc. Khi người dân được tiếp cận đầy đủ thông tin chính thống, hiệu quả bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh và phát triển kinh tế - xã hội sẽ được nâng lên.

Đổi mới tuyên truyền để thu hẹp khoảng cách thông tin

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Hỗ trợ thông tin và tuyên truyền về quốc phòng, an ninh, dân tộc và chính sách dân tộc thuộc các tỉnh địa bàn biên giới đất liền", triển khai Quyết định số 1219/QĐ-TTg ngày 18/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Kế hoạch hướng tới nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân khu vực biên giới; góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo kế hoạch, việc triển khai Đề án được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh chồng chéo, hình thức và lãng phí nguồn lực. Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, tỉnh Hà Tĩnh kỳ vọng tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, lực lượng và người dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Giảm nghèo thông tin đang được Hà Tĩnh xác định là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao nhận thức của người dân khu vực biên giới.

Đề án được triển khai tại 7 xã biên giới của Hà Tĩnh gồm Hương Khê, Hương Xuân, Hương Bình, Vũ Quang, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 và Sơn Hồng, thực hiện đến hết năm 2030.

Điểm nhấn của kế hoạch là đổi mới phương thức tuyên truyền theo hướng lấy nhu cầu của người dân làm trung tâm. Nội dung tuyên truyền sẽ được xây dựng trên cơ sở khảo sát thực tế, phù hợp với đặc điểm văn hóa, trình độ tiếp cận thông tin của từng địa bàn, qua đó thu hẹp khoảng cách thông tin giữa vùng biên với khu vực trung tâm và góp phần giảm nghèo thông tin một cách bền vững.

Song song với đổi mới nội dung, Hà Tĩnh xây dựng lộ trình cụ thể. Đến năm 2027, tỉnh Hà Tĩnh phấn đấu hỗ trợ biên soạn, in ấn tài liệu tuyên truyền cho khoảng 40% lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên thuộc quân đội, công an làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới; đồng thời tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng truyền thông cho tối thiểu 40% lực lượng này.

Tỉnh Hà Tĩnh cũng đặt mục tiêu hỗ trợ trang thiết bị phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền cho ít nhất 70% đồn biên phòng, Ban Chỉ huy Quân sự và công an các xã biên giới. Giai đoạn 2028-2030, phạm vi hỗ trợ tiếp tục mở rộng với thêm 50% báo cáo viên, tuyên truyền viên được tiếp cận tài liệu, tập huấn và bổ sung trang thiết bị cho thêm 25% đơn vị.

Phát huy sức mạnh liên ngành, đưa thông tin chính thống đến người dân

Để nâng cao hiệu quả truyền thông và giảm nghèo thông tin, Hà Tĩnh xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm như khảo sát nhu cầu thông tin của người dân, duy trì các mô hình tuyên truyền hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác truyền thông ở cơ sở.

Theo kế hoạch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan chủ trì tham mưu, tổ chức thực hiện Đề án; biên soạn tài liệu và gắn công tác tuyên truyền với dân vận, phổ biến pháp luật tại khu vực biên giới.

Công an tỉnh tập trung bảo đảm an ninh chính trị, an ninh mạng, đấu tranh với thông tin xấu độc, xuyên tạc trên không gian mạng; đồng thời biên soạn tài liệu tuyên truyền về an ninh. Sở Nội vụ phụ trách nội dung về dân tộc, chính sách dân tộc và phối hợp đào tạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở, hướng dẫn các cơ quan báo chí, thiết chế văn hóa tăng cường tuyên truyền; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả truyền tải thông tin chính thống và chủ động ngăn chặn thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thực hiện định hướng tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái; đồng thời phát hiện, nhân rộng những mô hình hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh được giao tăng cường các chuyên trang, chuyên mục về quốc phòng, an ninh, dân tộc và chính sách dân tộc; phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng báo chí và số.

Cùng với sự chủ động của UBND các xã biên giới trong cụ thể hóa kế hoạch phù hợp với từng địa bàn, mạng lưới phối hợp liên ngành sẽ góp phần đưa thông tin chính thống đến gần người dân hơn, nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và tăng cường đồng thuận xã hội.

Thực tiễn cho thấy, giảm nghèo thông tin không chỉ giúp người dân tiếp cận đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách về quốc phòng, an ninh, dân tộc mà còn nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Đây là nền tảng để xây dựng khu vực biên giới Hà Tĩnh hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và củng cố vững chắc thế trận lòng dân trong tình hình mới.