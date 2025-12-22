XEM CLIP:

Ngày 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Các đối tượng gồm: Lê Quang Quyết (SN 1992, đối tượng cầm đầu), Nguyễn Đức Đạt (SN 1992), cùng các đồng phạm Nguyễn Minh Tuấn, Ngô Tường Quốc, Lê Thị Hà, Lê Thị Thủy và Lê Đình Lộc.

Trước đó, ngày 15/11, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM bất ngờ kiểm tra cơ sở chế biến thực phẩm tại số 46 đường D2, khu phố 37, phường Thới An (TPHCM). Tại đây, cảnh sát bắt quả tang Quyết cùng 6 nhân viên đang sản xuất thịt bò giả từ thịt heo. Cùng thời điểm, một nhân viên khác bị chặn lại khi đang vận chuyển hơn 36kg thành phẩm đi giao cho khách.

Đối tượng Lê Quang Quyết. Ảnh: CACC

Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục khám xét địa điểm tại số 144/2 đường số 6, phường Hiệp Bình (TPHCM) do Nguyễn Đức Đạt làm chủ. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 247kg thịt bò giả cùng hàng loạt phương tiện, hóa chất phục vụ việc "phù phép" thực phẩm.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận cơ sở của Lê Quang Quyết hoạt động từ tháng 2/2025, không có giấy phép kinh doanh và không đảm bảo bất kỳ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm nào.

Quy trình sản xuất được thực hiện tinh vi. Cụ thể, thịt heo nguyên liệu được ngâm trong hỗn hợp huyết heo pha với hóa chất Sodium Metabisulfite để tạo màu và khử mùi. Sau khi "lên màu" giống hệt thịt bò, số hàng này được đóng gói, cấp đông để đưa ra thị trường.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CACC

Trung bình mỗi ngày, đường dây này sản xuất khoảng 600kg thịt bò giả, cung cấp cho khoảng 75 quán ăn trên địa bàn TPHCM và các tỉnh lân cận. Với giá bán từ 118–140 nghìn đồng/kg, các đối tượng thu lợi bất chính từ 15-40 nghìn đồng/kg thành phẩm.

Cơ quan CSĐT xác định Lê Quang Quyết là chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động; Nguyễn Đức Đạt đóng vai trò cung cấp nguyên liệu, hóa chất và hướng dẫn kỹ thuật "phù phép" thịt.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đầu mối tiêu thụ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.