12h trưa, tài xế giao hàng Trần Trí Nam (23 tuổi) dừng xe tại một tủ đổi pin Selex Motors nằm trên đường Đào Duy Anh (phường Đức Nhuận, TPHCM). Nam đổi 3 viên pin đã hết lấy 3 viên pin sạc đầy.

Selex Motors là đơn vị cung cấp giải pháp logistics, từng ký thỏa thuận hợp tác với Lazada Logistics để đưa xe máy điện vào hoạt động giao vận tại TPHCM và Hà Nội. Doanh nghiệp chọn cách tiếp cận trực diện nhóm tài xế vận chuyển nhằm mở rộng người dùng tủ đổi pin.

Chia sẻ với VietNamNet, ông Nguyễn Hữu Phước Nguyên, CEO Selex Motors, cho biết, phí đổi pin tại trạm (đã có VAT) là 8.000 đồng/pin/lần. Hãng đặt mục tiêu năm 2026 có 300 tủ đổi pin trên toàn quốc, đến năm 2028 dự kiến là 3.000 tủ.

Hiện, mỗi xe điện cần trung bình 6-8 tiếng để sạc đầy pin, trong khi đổi pin chỉ hết 2 phút, nhanh hơn cả việc mua xăng truyền thống.

Trạm sạc và thời gian sạc đóng vai trò quan trọng trong quá trình điện hóa giao thông. Một khảo sát do Chợ Tốt Xe phối hợp với KPMG đồng thực hiện vào năm 2024 chỉ ra rằng, yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng tới thành công của một hệ thống trạm sạc là khả năng sạc nhanh. Do đó, thị trường tủ đổi pin xe điện được đánh giá là rất tiềm năng.

Theo Mordor Intelligence, quy mô thị trường của mô hình đổi pin tại Đông Nam Á ước đạt 0,71 tỷ USD vào năm 2025 và dự kiến ​​đạt 3,03 tỷ USD vào năm 2030. Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm lên tới 34,57% trong giai đoạn 2025-2030.

Nhiều đơn vị đang có động thái gia nhập thị trường tủ đổi pin đầy hấp dẫn.

Một người dùng xe máy điện đổi pin tại TPHCM. Ảnh: Trần Chung

Hồi tháng 7, TMT - EGREEN (Công ty thành viên của TMT Motors) cho biết sẽ triển khai dự án trạm cấp đổi pin trên toàn quốc. Trạm có thể mở rộng linh hoạt từ 5 đến 72 viên pin mỗi trạm, phù hợp với nhiều quy mô điểm đặt, kể cả các chung cư, hộ gia đình, nhà trọ hay cửa hàng xăng dầu hiện hữu.

Trạm sử dụng nguồn điện 220V, tương thích với hạ tầng điện sinh hoạt phổ biến tại Việt Nam. Thời gian đổi pin theo doanh nghiệp chỉ từ 1-2 phút.

Honda Việt Nam cũng triển khai dịch vụ đổi pin cho mẫu xe máy điện CUV e thông qua 19 đại lý ủy nhiệm của hãng tại Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng từ tháng 7/2025. Khách hàng thuê xe CUV e sẽ được đổi pin miễn phí tại các đại lý.

Có thể đổi pin xe điện chỉ trong 20 giây?

Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green (thuộc hệ sinh thái của Vingroup) không che giấu tham vọng phát triển hệ thống tủ đổi pin một cách thần tốc.

Tại một sự kiện mới đây, CEO V-Green, ông Nguyễn Thành Dương khẳng định hàng trăm điểm sạc của doanh nghiệp sẽ xuất hiện trên các vỉa hè tại TPHCM và Hà Nội ngay trong quý IV/2025.

Nhiều địa phương cũng đã chuẩn bị sẵn vị trí thuận lợi để kêu gọi doanh nghiệp này tới thiết lập hạ tầng trạm sạc. V-Green đã bắt tay với nhiều “ông lớn” bán lẻ trong nước để tận dụng một phần mặt bằng kinh doanh, nhằm đặt trạm sạc và các tủ đổi pin.

Trước mắt, công ty đặt mục tiêu phát triển 150.000 tủ đổi pin trên toàn quốc với khoảng cách giữa các tủ là 150m. Đáng chú ý, thời gian thao tác mỗi lần đổi pin chỉ từ 10-20 giây.

Đại diện V-Green cho rằng, nếu chuyển đổi khoảng 80 triệu xe hai bánh sang xe điện, toàn quốc sẽ cần 500.000 tủ đổi pin. Tổng số tiền đầu tư vào hạ tầng tủ đổi pin và pin có thể lên tới hơn 60 tỷ USD - con số khổng lồ.

Do đó, để giải quyết bài toán tài chính, V-Green đưa ra phương án nhượng quyền tủ đổi pin.

Cụ thể, V-Green sẽ bán 1 tủ đổi pin và 11 viên pin có sẵn trong tủ với giá khoảng 200 triệu đồng cho các nhà đầu tư. Thời gian đầu, doanh nghiệp chỉ yêu cầu nhà đầu tư trả ngay 20% chi phí ban đầu (khoảng 40 triệu) để mua tủ đổi pin. 80% còn lại sẽ được trả góp không lãi suất.

Ông Dương ước tính, với mức giá đổi pin cho người dùng là 9.000 đồng/pin/lần, nhà đầu tư tủ sẽ hòa vốn sau 2,5-3 năm.

Riêng tại TPHCM, đề án chuyển đổi 400.000 xe máy sang xe điện, tập trung vào nhóm tài xế công nghệ và giao hàng là thị trường lớn để phát triển các tủ đổi pin.

Dẫu vậy, TS Nguyễn Quỳnh Phượng, Giảng viên ngành Quản trị, Khoa Kinh doanh, Đại học RMIT Việt Nam, đánh giá TPHCM hiện chỉ có khoảng 600 điểm sạc xe điện công cộng và khoảng 50 trạm đổi pin. Hạ tầng sạc này đáp ứng chưa tới 10% nhu cầu dự kiến cho 350.000-400.000 xe máy điện đến năm 2028.

Trong khi đó, tài xế công nghệ hai bánh thường di chuyển 80-120km mỗi ngày (gấp 3-4 lần so với người dùng trung bình). Thiếu hạ tầng sạc khiến hiệu quả vận hành xe của tài xế bị hạn chế. Giải pháp đổi pin giúp rút ngắn thời gian chờ, qua đó cải thiện thu nhập cho họ.

Thành viên đại học RMIT cho rằng, đẩy mạnh phát triển trạm sạc không chỉ quan trọng đối với VinFast mà còn với toàn bộ các hãng xe máy điện, bởi sạc pin tại nhà tiềm ẩn nhiều rủi ro an toàn tại các đô thị lớn như TPHCM và Hà Nội.

“Mức độ phủ của các trạm sạc đang là thách thức. Ngay cả khi việc thay pin diễn ra nhanh chóng, vẫn cần mạng lưới cửa hàng pin đủ rộng để vận hành hiệu quả”, bà nói.