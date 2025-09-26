Dự kiến thiết lập 150.000 tủ đổi pin

Dù Chính phủ thúc đẩy chuyển đổi sang xe điện, song nhiều người vẫn có phần ngần ngại. Nguyên nhân là do thời gian sạc còn lâu, dù hệ thống sạc đã phát triển mạnh nhưng tại nhiều khu chung cư, toà nhà văn phòng vẫn quy định cấm sạc xe.

Những yếu tố trên khiến việc sạc xe điện kém linh hoạt hơn so với xe xăng truyền thống. Trong bối cảnh đó, Công ty Cổ phần Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green (thuộc hệ sinh thái Vingroup) đã bắt đầu triển khai "battery swapping" - mô hình trạm sạc đổi pin thu tiền người dùng.

V-Green dự kiến thiết lập 150.000 tủ đổi pin tại các đô thị trên cả nước trong thời gian tới, đáp ứng sự tăng trưởng của thương hiệu xe máy điện VinFast trên thị trường.

Thông tin trên được đại diện V-Green đưa ra tại HCMC Business Summit 2025, diễn ra ngày 25/9.

Một trạm đổi pin tại TPHCM. Ảnh: Trần Chung

Chia sẻ cụ thể hơn về phát triển hạ tầng sạc, CEO ông Nguyễn Thành Dương cho biết, trạm sạc mọc lên ở đâu, xe điện sẽ bán tốt ở đó. Các trạm sạc nên được ví như "trạm xăng thế kỷ 21" với xu thế chuyển dịch từ xe xăng sang xe điện.

Sau 18 tháng thành lập, V-Green đã có mặt tại 5 quốc gia gồm: Việt Nam, Lào, Philippines, Ấn Độ và Indonesia. Trong đó, thị trường Indonesia đang phát triển nhanh.

“Tại Việt Nam, hạ tầng trạm sạc thuộc loại lớn nhất Đông Nam Á, số súng sạc gấp 3 lần ở Thái Lan”, ông Dương nói.

Ông cho hay trong quý IV năm nay, sẽ có nhiều trạm sạc xuất hiện trên vỉa hè tại TPHCM. Cùng với đó, V-Green đã hợp tác với nhiều doanh nghiệp lớn để tận dụng mặt bằng đặt điểm sạc. Toàn bộ cửa hàng của các hệ thống trên sẽ được sử dụng để đặt trạm sạc và tủ đổi pin xe máy điện.

Nói thêm về dự án tủ đổi pin, ông Dương chia sẻ, sau 4 lần trình ý tưởng với ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup, dự án mới được đồng ý triển khai.

Tại sao một dự án tiện lợi, văn minh với các ưu điểm vượt trội lại khiến lãnh đạo Vingroup lăn tăn?

Ông Dương nêu câu hỏi và giải thích, thị trường pin và tủ đổi pin nội địa là rất lớn. Ước tính, Việt Nam có khoảng 80 triệu xe máy chạy xăng. Nếu chuyển đổi hết số xe đó sang xe máy điện, cả nước sẽ cần 150 triệu viên pin lắp trên xe và thêm 150 triệu viên pin ngoài thị trường để thực hiện đổi pin.

Như vậy, ông ước tính, tổng số là 300 triệu viên pin. Với mỗi viên pin có giá 200 USD, riêng phát triển pin xe điện sẽ cần khoảng 60 tỷ USD.

Ngoài ra, một tủ đổi pin có giá trị 5.000 USD, Việt Nam cần khoảng 500.000 tủ đổi pin để phục vụ 80 triệu xe. Như vậy, số tiền đầu tư vào tủ đổi pin là khổng lồ. Đây chính là điều khiến Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng phải cân nhắc khi triển khai.

Tuy nhiên, trong lần gọi điện và trình bày giải pháp lần thứ 4, CEO V-Green đã thuyết phục được ông Vượng đồng ý với kế hoạch của mình.

Ông Dương cho biết, giải pháp là V-Green sẽ huy động nguồn lực xã hội thông qua mô hình nhượng quyền trạm sạc và kêu gọi các nhà đầu tư cùng tham gia. Nhờ vậy, gánh nặng đầu tư sẽ được giảm đáng kể.

Vinfast bán ra 270.000 xe, trong đó 80.000 xe của Xanh SM

Ông Nguyễn Thành Dương ước tính, đang có khoảng 270.000 ô tô điện mang thương hiệu VinFast được sử dụng. Trong đó, 80.000 xe là của Xanh SM. Số lượng còn lại là xe cá nhân.

Theo ông, Xanh SM đã thay đổi bộ mặt phương tiện giao thông di chuyển tại Việt Nam, Indonesia và Philippines. “Năm sau, Xanh SM sẽ có mặt tại 17 nước”, ông chia sẻ tại sự kiện.

Về hạ tầng trạm sạc phục vụ xe điện, CEO V-Green khẳng định, các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng đều đã quy hoạch những vị trí đẹp để thiết lập trạm sạc V-Green, đáp ứng nhu cầu sạc của xe điện.

Đến thời điểm này, số lượng cổng sạc V-Green đang sở hữu là 150.000, đủ đáp ứng riêng nhu cầu sạc của xe VinFast. Tuy nhiên, ông Dương cho biết, tỷ lệ ở Việt Nam đang là một súng sạc phục vụ 4 xe. Tỷ lệ này tại Trung Quốc là 2,5 ô tô điện có một súng sạc. Như vậy, tỷ lệ súng sạc/xe điện trong nước còn thấp. V-Green đặt mục tiêu đạt 500.000 cổng sạc trong 3 năm tới.

Đối với xe hai bánh điện, ông Hoàng Hà - Phó Tổng giám đốc Khối Kinh doanh và Marketing xe máy điện VinFast, đánh giá việc thay đổi thói quen của người dùng từ xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang xe điện còn khó. Trong khi đó, 80 triệu xe máy xăng trên toàn quốc tạo ra lượng phát thải lớn.

Ông nêu dẫn chứng việc xe máy VinFast tham gia thị trường từ năm 2017, nhưng trong 7 năm liền, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn khi sản lượng xe bán ra thấp. Trái lại, các doanh nghiệp FDI của Nhật Bản luôn dẫn đầu về số lượng xe hai bánh bán ra trong hàng chục năm.

Tuy nhiên, người tiêu dùng đang dần thấy lợi ích của phương tiện giao thông điện. “Trong năm 2025, xe máy điện VinFast bán ra đã đứng thứ hai thị trường Việt Nam”, ông Hà nói và cho biết, thách thức lớn nhất bây giờ là đáp ứng được nhu cầu khách hàng đang tăng cao.

Ông dự báo, nhu cầu xe máy điện có thể tăng lên 2 triệu chiếc từ năm 2026. VinFast đặt mục tiêu cung ứng tối thiểu 1,5 triệu xe để đáp được nhu cầu khách hàng và vươn lên vị trí số 1. Để làm được việc trên, doanh nghiệp này đã nâng cấp nhà máy ở Hải Phòng lên công suất 1 triệu xe và nhà máy ở Hà Tĩnh là 2 triệu xe.

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM (HIDS) - ông Phạm Bình An cho rằng, quá trình chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện và sử dụng năng lượng sạch rất cần có sự đồng bộ về hạ tầng sạc.

Theo ông, hiện nay, các doanh nghiệp của Vingroup đang chủ động đi trước trong đầu tư hạ tầng sạc. Dẫu vậy, sự chủ động này cũng cho thấy đang có sự thiếu đồng bộ nhất định giữa các bên liên quan.

Bởi, chính quyền cần thể hiện vai trò dẫn dắt trong quá trình điện hoá phương tiện giao thông bằng các động thái cụ thể, thay vì chỉ đưa ra mệnh lệnh hành chính. Đơn cử, cơ quan quản lý Nhà nước có thể đưa ra các công cụ tài chính để thu hút người dân sử dụng phương tiện điện. Quá trình chuyển đổi phương tiện cần đồng bộ từ chính quyền, doanh nghiệp cho tới các chủ thể sở hữu xe, đại diện HIDS cho hay.