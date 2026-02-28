Bất ngờ được... cứu sống

Bà P.T.V.A (64 tuổi, quê Bình Định) có tiền sử tăng huyết áp. Mùng 6 Tết, bà đến Bệnh viện 19-9 (Bộ Công an) khám vì đau khớp gối. Tại đây, các bác sĩ bất ngờ phát hiện bà bị nhồi máu cơ tim cấp, tình trạng cực kỳ nguy hiểm, có thể tử vong bất cứ lúc nào.

Theo người nhà, ba ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện cơn đau sau xương ức lan lên vai trái, kéo dài khoảng 30 phút. Cơn đau tăng dần khi gắng sức, kèm khó thở. Trước đó, bà từng nhiều lần đau ngực nhưng tự hết, cho rằng do mệt mỏi dịp cuối năm nên chủ quan không đi khám.

Chính sự chủ quan này đã đẩy người bệnh đến ranh giới sinh tử.

Trước tình huống nguy kịch, kíp trực lập tức kích hoạt báo động đỏ, chuyển bà A. thẳng vào phòng can thiệp mạch vành. Trong lúc chuẩn bị thủ thuật, bà đột ngột rơi vào rối loạn nhịp nguy hiểm, rung thất và ngưng tim. Sau thời khắc nghẹt thở, các bác sĩ nỗ lực cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Bệnh nhân can thiệp mạch tại Bệnh viện 19-8 hôm 25/2. Ảnh: BVCC

Một trường hợp khác, ông T.V.D (72 tuổi, Hà Nội), tiền sử đái tháo đường và rối loạn mỡ máu được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đau thắt ngực và được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an)ngày 25/2. Một ngày trước khi đi cấp cứu, ông cũng đã đau ngực.

Sau thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, bà D. được chuyển thẳng vào phòng can thiệp mạch dưới sự chỉ đạo trực tiếp của GS.TS Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8.

Ê-kíp đã tiến hành can thiệp mạch vành qua da (PCI), nong bóng và đặt stent phủ thuốc, tái thông hoàn toàn dòng chảy mạch vành trong “giờ vàng”, bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Được biết, đây là ca nhồi máu cơ tim cấp thứ 13 được xử trí từ sau Tết Nguyên đán tại Bệnh viện 19-8 và là ca thứ 4 trong ngày 25/2.

Đau ngực không bao giờ là triệu chứng nhẹ

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm toàn cầu có khoảng 17,5 triệu người tử vong do bệnh tim mạch. Trong đó, nhồi máu cơ tim là một cấp cứu khẩn cấp, nếu không xử trí kịp thời, nguy cơ tử vong có thể lên tới 50%.

Tại Việt Nam, bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, chiếm khoảng 39,5% tổng số ca tử vong.

Trao đổi thêm với PV VietNamNet về bệnh nhồi máu cơ tim, TS.BS Phan Thảo Nguyên, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện E, cho biết triệu chứng điển hình của căn bệnh là đau nặng ngực, cảm giác bóp nghẹt, siết chặt ở giữa ngực hoặc lệch trái, có thể lan ra tay trái, lên cằm hoặc xuống vùng thượng vị. Cơn đau thường kéo dài 20-30 phút hoặc hơn, kèm vã mồ hôi, khó thở, thậm chí bất tỉnh.

"Nếu bệnh nhân đến viện sau 6 giờ kể từ khi khởi phát những cơn đau ngực, nguy cơ suy tim rất cao. Ngược lại, nếu được tái thông mạch vành trong 'thời gian vàng', người bệnh có thể tránh được biến chứng nặng về sau", Tiến sĩ Nguyên lưu ý.

GS.TS Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8 nhấn mạnh, trong nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên, mỗi phút trôi qua là hàng triệu tế bào cơ tim không thể phục hồi. Nếu không tái thông mạch vành kịp thời, vùng cơ tim hoại tử sẽ lan rộng, để lại hậu quả suy tim mạn tính hoặc đột tử.

Chuyên gia nhấn mạnh, đau ngực không bao giờ là triệu chứng “nhẹ” ở người trung niên, cao tuổi, đặc biệt với người có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường. Do đó, người dân khi có dấu hiệu bất thường cần đi khám tầm soát tim mạch.