Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa công nhận 25 thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2025, gồm 7 ở ngành ngoại khoa, 4 ở nhi khoa, 11 ở nội khoa và 3 ở tai - mũi - họng.

Đáng chú ý, trong số này có thí sinh Âu Nhật Huy, sinh ngày 20/09/2001 - tròn 24 tuổi, trúng tuyển tiến sĩ ngành Nội khoa.

Âu Nhật Huy vừa tốt nghiệp ngành Y khoa, khóa YK7 của một trường đại học tư thục với GPA đạt 3.8/4.0 (xuất sắc); chứng chỉ TOEIC 940/990.

Nhật Huy còn là đồng tác giả của 6 bài báo khoa học. Anh từng tham gia thuyết trình tại 3 hội thảo khoa học quốc tế (Hội nghị tim mạch Đông Nam Á 2024 tại Singapore, Hội nghị tim mạch tại Chicago, Mỹ năm 2025, Hội nghị lồng ngực tại San Francisco, Mỹ).

Ngoài ra, Huy giành giải Nhất Hội nghị khoa học, Khoa Y; học bổng ITA for the Future Fund 2021. Anh có thời gian thực tập y khoa tại bang Indiana, Mỹ (2024), đồng thời từng là trưởng dự án VMcomics - Câu lạc bộ Dr. Plus.

Theo quy chế đào tạo tiến sĩ của trường, khối lượng học tập tối thiểu của nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa cấp 2 cùng nhóm ngành là 90 tín chỉ. Đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ chưa đúng chuyên ngành, bác sĩ chuyên khoa cấp 1, hoặc bác sĩ có bằng tốt nghiệp hạng giỏi trình độ đại học..., khối lượng học tập tối thiểu 120 tín chỉ.