Theo văn bản lan truyền trên mạng xã hội, người ký văn bản yêu cầu là ThS.BS Phùng Quang Vinh, Trưởng Văn phòng Khoa Y tế công cộng. Văn bản nêu rõ: Căn cứ vào cuộc họp định kỳ ngày 13/10/2025, “nhằm đảm bảo sức khỏe viên chức và chất lượng công tác”, văn phòng yêu cầu ThS. T - chuyên viên của khoa - đi khám thính lực tại đơn vị y tế có chức năng.

Văn bản yêu cầu thạc sĩ đi khám thính lực. Ảnh: Chụp màn hình

Lý do được ghi, trong cuộc họp ngày 13/10, vị thạc sĩ “thường xuyên yêu cầu lãnh đạo văn phòng khoa lặp lại ý kiến nhiều lần”. Thời hạn nộp kết quả khám là trước 16h30 ngày 20/10/2025.

Trao đổi với PV VietNamNet, người đại diện phát ngôn của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết đây là “câu chuyện nội bộ” của Khoa Y tế công cộng. Việc yêu cầu khám sức khỏe được xem là bình thường vì hằng năm cán bộ, giảng viên đều có khám định kỳ.

Khoa Y tế công cộng không báo cáo vụ việc này lên nhà trường nên trường “không có phát ngôn gì thêm”.