Chủ trì đối thoại, về phía Việt Nam có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phía Campuchia có Đại tướng Chay Saingyun - Quốc vụ khanh thường trực Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết cuộc đối thoại có ý nghĩa quan trọng với 2 nước. Ông ghi nhận những kết quả tích cực trong hợp tác quốc phòng giữa 2 nước thời gian qua, đồng thời đề nghị trong giai đoạn tới hai bên cần tiếp tục tăng cường hợp tác theo hướng tin cậy, toàn diện và thực chất.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại cuộc đối thoại. Ảnh: N.A

Nhân dịp này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng bày tỏ lời cảm ơn trân trọng tới Bộ Quốc phòng Campuchia vì đã cử đoàn đại biểu cấp cao sang dự và cử khối quân nhân tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần vào thành công chung của sự kiện trọng đại này.

Theo Đại tướng Chay Saingyun - Quốc vụ khanh thường trực Bộ Quốc phòng, cuộc đối thoại tái khẳng định cam kết kiên định của Campuchia trong việc củng cố tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết, láng giềng tốt đẹp và cùng có lợi giữa quân đội và nhân dân hai nước.

Đại tướng đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Quốc phòng hai nước đã triển khai hiệu quả công tác theo nghị định thư cũng như kế hoạch hợp tác năm 2025. Qua đó, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của quân đội hai nước trong việc tiếp tục thúc đẩy và mở rộng quan hệ, hợp tác hiện có theo tinh thần “Hữu nghị truyền thống, láng giềng tốt đẹp, quan hệ lâu dài và đối tác chiến lược toàn diện”.

Đại tướng Chay Saingyun phát biểu. Ảnh: N.A

Tại cuộc đối thoại, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm. Đồng thời, hai bên đã ký kết bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng hai nước về hợp tác trong lĩnh vực pháp luật quân sự, quốc phòng và biên bản đối thoại.