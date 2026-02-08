Pajero - một trong những mẫu xe biểu tượng của Mitsubishi sắp tái xuất sau nhiều năm vắng bóng khỏi thị trường toàn cầu. Chỉ ít tuần sau khi Mitsubishi tung ra những hình ảnh đầu tiên, mẫu SUV này đã bị bắt gặp chạy thử tại châu Âu bởi các tay săn ảnh chuyên nghiệp.

Tại thị trường Mỹ, Pajero còn có tên gọi Montero. Còn tại một số thị trường khác, trong đó có Anh, phiên bản Pajero mới này nhiều khả năng sẽ mang tên Shogun. Mẫu xe của Mitsubishi chuẩn bị trở lại đường đua với vị thế như một đối trọng mới của Toyota Land Cruiser.

Huyền thoại off-road trở lại với khung gầm truyền thống

Những nguyên mẫu chạy thử nghiệm trên gần đây cho thấy Pajero thế hệ mới sở hữu kiểu dáng vuông vức và mạnh mẽ, không khác mấy so với Lexus GX 550. Đây là một tín hiệu đáng chú ý khi Mitsubishi đặt mục tiêu đưa Pajero trở thành đối thủ đáng gờm của Toyota Land Cruiser trong phân khúc SUV địa hình cỡ lớn vốn là niềm khao khát của nhiều người.

Sự trở lại này đánh dấu nỗ lực của Mitsubishi trong việc đáp ứng nhu cầu của những người yêu thích xe off-road, vốn đã bỏ lỡ chiếc Pajero trước đây khi mẫu xe bị ngừng sản xuất.

Trước đây, từng có một số đồn đoán rằng Pajero mới có thể dùng chung các bộ phận với Nissan Patrol thế hệ mới nhất, nhưng điều đó dường như không còn đúng. Thay vào đó, Mitsubishi được cho là đã phát triển hệ khung gầm của mẫu xe này một cách độc lập, dựa trên nền tảng gầm bệ rời (body-on-frame) giống như của mẫu bán tải Triton hiện tại .

Nền tảng gầm bệ rời mang lại độ bền cao và khả năng chịu tải tốt hơn so với cấu trúc unibody hiện đại, điều mà các dòng SUV off-road truyền thống như Toyota Land Cruiser hay Land Rover Defender vẫn đang sử dụng. Điều này hứa hẹn mang đến Pajero khả năng vượt địa hình tốt, linh hoạt và đáng tin cậy trên các cung đường thử thách.

Ngoài ra, ngoại hình của Pajero mới được thiết kế với các đường nét sắc sảo với lưới tản nhiệt táo bạo cùng hệ thống đèn LED hiện đại. Thiết kế này vừa toát lên vẻ thể thao, vừa mang dáng dấp thực dụng, phù hợp với tinh thần của một chiếc SUV phiêu lưu.

Bên cạnh đó, khả năng off-road được tăng cường bằng các chi tiết như vòm bánh mở rộng, gầm cao và góc tiếp cận lớn, giúp xe tự tin hơn khi vượt qua địa hình hiểm trở. Ngoài ra, Pajero 2027 được trang bị hệ thống dẫn động bốn bánh cải tiến cùng 7 bảy chế độ địa hình.

Có thêm tuỳ chọn PHEV

Về trang bị động lực, Pajero mới được dự đoán trang bị động cơ diesel 2.4L tăng áp kép, tương tự với cấu hình trên Triton hiện nay, cho công suất mạnh mẽ và mô-men xoắn lớn. Điều này phù hợp với yêu cầu vận hành đường trường và địa hình, thiên về off-road.

Không dừng lại ở đó, Mitsubishi được cho là cũng cân nhắc đưa thêm tùy chọn hệ truyền động hybrid cắm sạc (PHEV) cho Pajero mới. Phiên bản PHEV không chỉ giúp giảm phát thải và tăng tính tiết kiệm nhiên liệu, mà còn hỗ trợ mô-men xoắn tức thời, lợi thế lớn khi vượt qua địa hình gồ ghề hoặc leo dốc.

Sự kết hợp giữa động cơ diesel truyền thống và công nghệ hybrid sẽ mang đến cho Pajero một lợi thế cạnh tranh quan trọng so với các đối thủ cùng phân khúc.

Bên trong cabin, mặc dù hình ảnh chi tiết chưa được hé lộ, nhưng dự kiến Pajero mới sẽ sở hữu không gian nội thất hiện đại, hệ thống thông tin giải trí tiên tiến, nhiều tính năng hỗ trợ lái và an toàn chủ động, cùng với chất liệu bền bỉ. Tất cả đều hướng đến trải nghiệm lái xe off-road thoải mái, tiện nghi trong cả hành trình dài.

Mitsubishi cũng được cho là đang xem xét định vị Pajero mới cao hơn hẳn so với dòng Pajero Sport hiện tại. Điều này đồng nghĩa chiếc SUV mới sẽ nằm ở phân khúc flagship của hãng, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ SUV cỡ lớn khác trên thị trường, đặc biệt những mẫu xe có danh tiếng trong phân khúc off-road.

Việc hồi sinh Pajero không chỉ là sự trở lại của một cái tên gắn liền với lịch sử off-road, mà còn cho thấy Mitsubishi quyết tâm đẩy mạnh hình ảnh thương hiệu trong phân khúc SUV mạnh mẽ. Với nền tảng gầm bệ truyền thống, thiết kế ngoại thất ấn tượng, cùng hệ truyền động hiện đại, Pajero mới hứa hẹn sẽ thu hút sự chú ý của người tiêu dùng yêu thích xe địa hình và cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ khác trong những năm tới.

(Theo Carscoops)

