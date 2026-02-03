Theo tổng hợp từ báo cáo thống kê của các quốc gia về tiêu thụ ô tô, 5 vị trí dẫn đầu khu vực Đông Nam Á vẫn lần lượt thuộc về Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam và Philippines. Trong đó, Indonesia có lượng tiêu thụ ô tô trong năm 2025 là 833.692 chiếc, giảm khoảng 4% so với năm 2024, vẫn là thị trường ô tô lớn nhất khu vực.

Malaysia với lượng tiêu thụ ô tô trong năm 2025 là 820.752 xe, tăng nhẹ 0,5% so với năm 2024 tiếp tục bám khá sát Indonesia. Đáng nói, Malaysia chỉ có quy mô dân số chưa đến 40 triệu người, thấp hơn nhiều so với Indonesia, Việt Nam hay Thái Lan. Sức mua tăng trưởng ổn định phản ánh mức độ phổ cập ô tô ngày càng cao tại quốc gia này.

Trong năm 2025, người tiêu dùng Thái Lan đã mua tổng cộng 621.166 xe, tăng 10% so với năm 2024. Đây là mức tăng trưởng khá cao của đất nước được xem là "công xưởng" ô tô Đông Nam Á kể từ sau đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, vị trí thứ 3 của Thái Lan đang bị Việt Nam áp sát.

Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast và Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công, trong năm 2025, chúng ta đã tiêu thụ tổng cộng 604.134 chiếc ô tô, tăng tới 22,2% so với năm 2024. Số lượng này chỉ còn kém khoảng 17.000 xe và Việt Nam hoàn toàn có thể vượt qua xứ sở chùa vàng trong năm 2026.

Xếp thứ 5 trong khu vực là Philippines với tổng doanh số 492.438 xe trong năm 2025, tăng 3,74% so với năm trước.

Lượng ô tô tiêu thụ tại các quốc gia Đông Nam Á không chỉ là bức tranh về quy mô thị trường, mà còn cho thấy rõ nhịp phát triển kinh tế, tốc độ đô thị hóa và năng lực chi tiêu của người dân tại từng nước. Những thị trường đứng đầu tiếp tục giữ vai trò “đầu tàu”, nơi các hãng xe toàn cầu dồn lực đầu tư, mở nhà máy và tung ra loạt sản phẩm chiến lược.

