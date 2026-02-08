Giá trung bình của một chiếc ô tô mới tại Mỹ hiện đã chạm ngưỡng khoảng 50.000 USD (gần 1,3 tỷ đồng), mức giá được xem là vượt quá khả năng chi trả của nhiều người tiêu dùng.

Thực tế này khiến một bộ phận khách hàng chuyển sang thị trường xe đã qua sử dụng hoặc tìm đến các thương hiệu cạnh tranh. Trong bối cảnh đó, Ford cho biết hãng đang chuẩn bị loạt giải pháp nhằm cải thiện khả năng tiếp cận xe mới, trong đó nổi bật là kế hoạch tung ra 5 mẫu xe có giá dưới 40.000 USD trước khi thập kỷ này kết thúc.

Theo Automotive News, lãnh đạo Ford đã thông báo kế hoạch trên tới các đại lý trong khuôn khổ sự kiện NADA Show diễn ra tuần này. Điều này đồng nghĩa Ford không chỉ tung ra một mẫu xe giá rẻ chủ lực. Hãng sẽ xây dựng một dải sản phẩm giá dễ tiếp cận hơn trong tương lai.

Mẫu xe đầu tiên trong kế hoạch này là bán tải điện cỡ trung dự kiến ra mắt vào năm sau, dòng xe đang nhận được nhiều kỳ vọng từ hệ thống đại lý. Một số báo cáo trước đó cho rằng mẫu bán tải điện mới có thể có giá khoảng 30.000 USD, mức giá được cho rất cạnh tranh trong bối cảnh thị trường xe điện hiện nay, thậm chí có thể gây áp lực lớn lên các startup như Slate trong phân khúc bán tải điện.

Tuy nhiên, chiến lược của Ford không chỉ dừng ở một mẫu bán tải điện. Ông Andrew Frick, lãnh đạo mảng Ford Blue và Model e, cho biết các sản phẩm mới sẽ trải rộng ở nhiều phân khúc, bao gồm xe du lịch, bán tải, SUV và xe van, đồng thời sử dụng nhiều loại hệ truyền động khác nhau. Đáng chú ý, đây sẽ là các dòng xe hoàn toàn mới, thay vì chỉ là các phiên bản giá rẻ của những mẫu xe hiện có.

Theo ông Frick, danh mục sản phẩm mới sẽ giúp hoàn thiện dải sản phẩm của Ford trong dài hạn, song trong ngắn hạn hãng vẫn cần triển khai thêm các giải pháp cụ thể nhằm hỗ trợ người mua xe tiếp cận sản phẩm dễ dàng hơn.

Dù triển vọng dài hạn được đánh giá tích cực, các đại lý Ford hiện vẫn phải đối mặt với những thách thức trước mắt, đặc biệt là khoảng trống sản phẩm ở phân khúc phổ thông. Trong đó, đáng chú ý nhất là việc Ford đã dừng sản xuất mẫu crossover Escape từ tháng 12.

Dù lượng xe tồn kho vẫn đủ để bán trong một thời gian, song các đại lý dự kiến sẽ sớm đối mặt với tình trạng thiếu sản phẩm ở phân khúc từng thu hút nhiều khách hàng mua xe lần đầu hoặc khách hàng có ngân sách hạn chế.

Lãnh đạo của Ford cho biết, việc dừng sản xuất Escape không đồng nghĩa hãng không thể duy trì tăng trưởng lợi nhuận nhờ vào các dòng xe hiện có. Dù vậy, các đại lý vẫn bày tỏ mong muốn Ford sớm có mẫu xe thay thế phù hợp, thậm chí kỳ vọng hãng có thể tung ra thêm một mẫu sedan giá dễ tiếp cận.

Trong thời gian chờ các sản phẩm mới, Ford dự kiến sẽ đẩy mạnh các phiên bản tiêu chuẩn giá thấp của những mẫu xe như Explorer và Bronco, đồng thời tăng cường kinh doanh xe đã qua sử dụng đạt chứng nhận chính hãng.

Bên cạnh đó, hãng cũng mở rộng các chương trình vay mua xe thời hạn dài và các gói hỗ trợ khách hàng mua xe lần đầu. Theo Ford, hiện có khoảng 10 biện pháp khác nhau đang được triển khai nhằm giải quyết bài toán giá xe, qua đó giúp người tiêu dùng có thêm cơ hội tiếp cận xe mới trong thời gian tới.

Theo Carscoops

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!