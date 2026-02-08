Theo báo cáo vừa công bố của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), ước tính có tổng cộng 70.806 chiếc ô tô mới, bao gồm cả xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu được bổ sung cho thị trường Việt Nam trong tháng 1/2026. Con số này tăng nhẹ 2% so với tháng 12/2025 (với 69.407 chiếc).

Trong số này, sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước tháng đầu năm 2026 ước đạt tới 56.200 chiếc, tăng 2,7% so với tháng 12/2025 và tăng tới 48,5% so với tháng 1/2025. Đây chính là kỷ lục sản xuất trong một tháng của ngành ô tô Việt Nam, thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của các nhà sản xuất ô tô trong nước ngay từ đầu năm mới.

Với ô tô nhập khẩu nguyên chiếc, ước tính có 14.606 xe được nhập về Việt Nam trong tháng 1 vừa qua với tổng giá trị 385 triệu USD. Con số này giảm nhẹ 0,7% về lượng và giảm 5,2% về giá trị so với tháng 12/2025 (với 14.707 chiếc, trị giá 406,4 triệu USD - theo báo cáo của Cục Hải quan).

Tuy nhiên, so với tháng 1/2025, ô tô nhập khẩu về nước tháng 1 vừa qua vẫn tăng tới 104% về lượng và 140% về giá trị. Điều này cho thấy, các nhà nhập khẩu ô tô không chỉ chú trọng vào số lượng mà còn đưa về nước những mẫu xe có giá trị đơn chiếc cao hơn, thay vì tập trung vào các dòng xe giá rẻ, giá trị thấp.

Thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn sôi động nhất của mùa mua sắm cận Tết Nguyên đán, khi giao dịch tăng mạnh và nhiều mẫu xe liên tục giảm giá, khuyến mãi ở mức hiếm thấy. Ưu đãi trải rộng từ phân khúc phổ thông đến xe hạng sang, tạo mặt bằng giá hấp dẫn hơn rõ rệt.

Các chuyên gia nhận định, nguồn cung xe mới dồi dào tại thời điểm hiện tại có thể khiến thị trường xe tiếp tục đón nhận nhiều làn sóng giảm giá hơn nữa vào tháng sau Tết, khi sức mua đã bắt đầu "nguội" hơn.

