Theo một số nguồn tin từ đại lý, BYD Seal 5 có khả năng sẽ gia nhập thị trường xe ô tô Việt Nam trong tháng 10 dưới dạng nhập khẩu từ Thái Lan và được định vị ở phân khúc xe sedan cỡ C, nơi có những cái tên đáng chú ý như Mazda3, Honda Civic, KIA K3 hay Toyota Corolla Altis.

BYD Seal 5 vừa ra mắt tại thị trường Thái Lan hồi đầu tháng 8/2025. Ảnh: CNEVPost

Khi đó, BYD Seal 5 sẽ là mẫu sedan cỡ C đầu tiên trong phân khúc tại Việt Nam sử dụng hệ thống hybrid sạc điện (Plug-in hybrid - PHEV).

Tại thị trường Thái Lan, BYD Seal 5 có 2 phiên bản tiêu chuẩn và cao cấp. Giá phiên bản cao cấp là 769.900 baht (khoảng 638 triệu đồng). Giá cho phiên bản tiêu chuẩn chưa được công bố.

BYD Seal 5 có kích thước tổng thể là 4.780 x 1.837 x 1.495 (mm), chiều dài trục cơ sở 2.718mm. Thông số này cho thấy kiểu dáng xe dài hơn so với các đối thủ như Honda Civic hay Mazda3 nhưng ngắn hơn về trục cơ sở. Điểm nhấn của BYD Seal 5 ở ngoại hình là thiết kế lưới tản nhiệt tràn viền và dải LED chạy ngang toàn bộ phần đuôi xe.

Nội thất của BYD Seal 5. Ảnh: Autodeal

Tại Thái Lan, Seal 5 được trang bị cụm đèn trước sau dạng LED, la-zăng 17 inch. Bên trong, xe sở hữu bảng đồng hồ LCD 8,8 inch, màn hình giải trí trung tâm cảm ứng 10,1 inch (tiêu chuẩn) hoặc 12,3 inch (cao cấp), cần số điện tử dạng núm xoay. Bản cao cấp có thêm sạc không dây, camera 360 cùng gói hỗ trợ lái ADAS.

Hệ truyền đồng trên Seal 5 là sự kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L và mô-tơ điện ở phía trước, tạo ra công suất 217 mã lực, mô-men xoắn 300 Nm. Quãng đường di chuyển thuần điện của mẫu xe này đạt 80-120km phụ thuộc vào bộ pin đi kèm. Bản tiêu chuẩn có dung lượng pin 3,08 kWh và bản cao cấp là 18 kWh. Mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 3,8L/100 km và đi được 1.200km khi đổ đầy bình.

Tại Việt Nam, phân khúc sedan cỡ C hiện tại mới chỉ có 2 mẫu xe hybrid là Toyota Corolla Altis và Honda Civic với giá bán lần lượt là 870 và 999 triệu đồng nhưng là dòng hybrid sạc trong (HEV).

Nhìn chung, BYD Seal 5 là xe hybrid sạc ngoài nên sẽ chỉ phù hợp với người dùng có điều kiện nhà cửa, văn phòng làm việc thuận lợi về điểm sạc, có thể sẽ kén khách hơn so với 2 đối thủ Nhật Bản khi không phải lo về hạ tầng trạm sạc.

Điểm cộng của mẫu xe Trung Quốc là công nghệ mới, nội thất hiện đại nhưng độ giữ giá sẽ khó thể bằng với xe thương hiệu Nhật.

Dự báo, giá BYD Seal 5 khi về Việt Nam sẽ không rẻ hơn các đối thủ cạnh tranh do phải chịu các chi phí logistic nhập khẩu.

