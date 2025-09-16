Trong những năm qua, lưới tản nhiệt cỡ lớn của BMW luôn là tâm điểm gây tranh cãi trong cộng đồng người sử dụng xe. Có người cho rằng nó là dấu ấn nhận diện táo bạo, nhưng cũng không ít ý kiến chê bai rằng thiết kế này “thô kệch, kém tinh tế”. Vậy tại sao BMW vẫn kiên định với phong cách gây nhiều ý kiến trái chiều như vậy, và liệu hãng có từ bỏ nó trong tương lai?

Tại Triển lãm Ô tô Munich 2025 (IAA), BMW ra mắt iX3 – mẫu xe tiên phong cho ngôn ngữ thiết kế Neue Klasse. Điểm nhấn của phong cách mới chính là lưới tản nhiệt quả thận kép mảnh mai, đi kèm dải đèn LED ngang hiện đại. Kiểu dáng này gợi nhớ đến những mẫu xe kinh điển của BMW như 1600 và 2002 trong thập niên 60-70 của thế kỷ trước.

Không chỉ là một mẫu xe đơn lẻ, phong cách thiết kế Neue Klasse sẽ được áp dụng trên gần 40 mẫu xe và bản nâng cấp từ nay đến năm 2027. Đây được xem là một bước ngoặt khi BMW đang dần “giảm nhiệt” với thiết kế lưới tản nhiệt khổng lồ từng gây tranh cãi gay gắt.

Vì sao BMW từng theo đuổi lưới tản nhiệt siêu lớn?

Trái ngược với sự gọn gàng của phong cách Neue Klasse, những chiếc BMW iX vừa ra mắt tại triển lãm ô tô Munich hay một số dòng sedan như BMW 7-Series có thể vẫn sẽ duy trì lưới tản nhiệt "siêu to khổng lồ". Dù thường xuyên bị châm biếm trên mạng xã hội, Adrian van Hooydonk – Giám đốc Thiết kế Tập đoàn BMW cho biết hãng chưa bao giờ hối tiếc.

Trao đổi với trang CarExpert, vị giám đốc này đã đưa ra những lý do BMW vẫn tiếp tục duy trì thiết kế lưới tản nhiệt lớn. Đầu tiên, Trung Quốc là thị trường quan trọng hàng đầu của BMW. Thị hiếu của người tiêu dùng tại đây ưa chuộng thiết kế bề thế, tạo cảm giác sang trọng và quyền lực. Vì vậy, lưới tản nhiệt khổng lồ được xem như một “vũ khí” thu hút khách hàng.

Bên cạnh đó, trong thế giới xe sang, sự khác biệt là yếu tố sống còn. Khi Mercedes-Benz hay Audi giữ thiết kế khá an toàn, BMW muốn tạo ra dấu ấn mạnh mẽ, khó bị nhầm lẫn.

Lấy ví dụ, một thương hiệu xe sang của Nhật Bản là Lexus cũng từng gây tranh cãi dữ dội với lưới tản nhiệt hình con suốt, nhưng theo thời gian hãng đã tinh chỉnh để mềm mại, hợp mắt hơn.

Bản thân đối thủ Mercedes-Benz cũng đang thay đổi giống như BMW khi họ cũng vừa giới thiệu chiếc GLC EV với lưới tản nhiệt khổng lồ và thiết kế này được cho là sẽ áp dụng lên cả mẫu C-Class EV thế hệ mới.

Và lý do cuối cùng là lưới tản nhiệt cỡ lớn còn giúp có thêm không gian để tích hợp hàng loạt cảm biến radar, lidar – nền tảng cho công nghệ hỗ trợ lái và tự lái. Chính vì vậy, BMW vẫn tiếp tục duy trì nhiều phiên bản lưới tản nhiệt khác nhau, thay đổi theo dòng xe và phân khúc.

Bị chê trên mạng, nhưng doanh số không giảm

Theo ông Hooydonk, những lời châm biếm hay bình luận tiêu cực trên mạng xã hội không hề phản ánh đúng thị trường. Thực tế, doanh số của BMW không những không giảm, mà còn có chiều hướng tăng nhờ lưới tản nhiệt cỡ lớn ở một số thị trường.

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi đã ghi nhận tất cả những bình luận tiêu cực, nhưng chưa bao giờ thấy điều đó trong số liệu bán hàng. Ngược lại, lưới tản nhiệt lớn thậm chí đã giúp thúc đẩy doanh số."

Điều này cho thấy, đôi khi sự tranh cãi lại vô tình mang đến hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, giúp sản phẩm gây chú ý và tạo khác biệt.

Mới đây, phiên bản nâng cấp của BMW 7-Series dù vẫn sử dụng lưới tản nhiệt lớn, nhưng đã được tinh chỉnh để cân đối hơn. Điều này cho thấy hãng xe Đức không loại bỏ hoàn toàn thiết kế gây tranh cãi, mà đang tìm cách “tiến hóa” để phù hợp với cả công nghệ lẫn thị hiếu từng thị trường.

